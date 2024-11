W 73. minucie spotkania Ligi Konferencji z Dinamem Mińsk na boisku pojawił się Patryk Kun. Był to 50. występ pomocnika w barwach Legii Warszawa.

Tomek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przykre to będzie , ale o 50 za dużo odpowiedz

baba z wozu qniom lżej - 1 godzinę temu, *.. fenomenalny transfer, Qń rozegrał 50 meczów w Legii z tego 65 beznadziejnych



nikt go nie przebije🏆 odpowiedz

WojtasBB - 2 godziny temu, *.lupro.net I po Lechu powinien coraz częściej się pojawiać w składzie. Vinagre już zmęczony, nie robi wielkiej różnicy na boisku, dośrodkowania nie wychodzą jak wcześniej. Co by nie mówić, to Kunowie zaangażowania nie brakuje. Niestety, ma dużo swoich hejterów, którzy wytykają każdy najmniejszy błąd Kunowie. odpowiedz

Fishcom - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo Patryk ⚽️👍 odpowiedz

