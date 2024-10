Futsal

Bilety na mecz futsalistów z Red Devils Chojnice

Poniedziałek, 28 października 2024 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę, 2 listopada o godzinie 18:00, futsaliści Legii rozegrają domowe spotkanie z ostatnim w tabeli Red Devils Chojnice. Legioniści walczą o awans do fazy play-off i po ośmiu kolejkach plasują się na ósmej pozycji w tabeli ekstraklasy. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny głośnym dopingiem.



Bilety na najbliższy mecz można kupować TUTAJ, w cenie 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne). Ulgi obowiązują dla osób w wieku 4-16 lat. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecze za darmo.



Termin meczu: sobota, 2 listopada 2024 roku, g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne)