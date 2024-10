Na stadionach: Kibicuj z racą!

W minionym tygodniu Legia i Jagiellonia zagrały w europejskich pucharach - białostoczanie grali na własnym stadionie z mało komu znanym klubem z Mołdawii, legioniści pojechali na zakazie do Serbii w ponad 600 osób. Pomimo zakazu wyjazdowego, Raków wszedł na stadion we Wrocławiu dzięki uprzejmości Śląska. Fani Górnika z kolei protestowali przeciwko niewpuszczeni ich sektorówki na stadion Widzewa i sami na trybunach się nie pojawili, przy okazji obrzucając sektory miejscowych racami.









Głośno było także po prezentacji Wisły Płock na meczu ze swoją imienniczką z Krakowa - w trakcie oprawy część pirotechniki wystrzeliła tak niefortunnie, że trafiła osoby siedzące na sektorach pikników. Fani "Białej Gwiazdy" z kolei zaskoczyli płocczan, bowiem dotarli na wyjazd bez obstawy, ale na trybuny nie zostali wpuszczeni. Najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazał się GKS Katowice, który w komplecie (1735 os.) stawił się przy Łazienkowskiej z oprawą.



Grupa ultras Ruchu Radzionków South Inferno na meczu z rezerwami Rekordu Bielsko-Biała świętowała swoje 20. urodziny kilkoma oprawami.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - GKS Katowice (1735)

GKS przyjechał do Warszawy dwoma pociągami specjalnymi w komplecie - 1735 osób, w tym Banik (55), JKS Jarosław (24) i ROW (1). Dobrze oflagowali swój sektor i zaprezentowali na początek spotkania oprawę - malowaną sektorówkę przedstawiającą statek kosmiczny nad Pałacem Kultury i Nauki oraz transparent "Gieksiarze atakują!".



Widzew Łódź - Górnik Zabrze (800)

Fani Górnika Zabrze przyjechali w komplecie do Łodzi, ale nie chciano wpuścić ich oprawy. W związku z tym zabrzanie nie weszli na stadion, a sektory widzewiaków obrzucili racami zza stadionu. Widzew zaprezentował malowaną sektorówkę, transparent "Family Friendly Content" oraz pokaz pirotechniczny.



Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (638)

Ponad 16 tys. kibiców przybyło na stadion, by wspierać wrocławian na meczu z Rakowem. Częstochowianie pomimo zakazu wyjazdowego przyjechali na Dolny Śląsk w 638 osób, w tym Chemik (17) i dzięki uprzejmości WKS-u, zajęli miejsca na jednej z ich trybun.



Lech Poznań - Radomiak Radom (606)

Lechici z bardzo dobrą frekwencją na meczu (32,6 tys.). Zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu "Kibicuj z racą!", ponad którym odpalili spore ilości rac pośród flag na kijach. Radomiak przyjechał "specjalem" w nieco ponad 600 osób. Zaprezentowali sektorówkę oraz pokaz pirotechniczny wraz z flagami na kijach.



Piast Gliwice - Lechia Gdańsk (152)

Lechiści przyjechali do Gliwic w 152 osoby, w tym Raków (10) z jedną flagą.



Stal Mielec - Zagłębie Lubin (107)

Fani Zagłębia w Mielcu stawili się w 107 osób, w tym Odra Opole (4) i Arka (2). Przyjezdni z jedną flagą.



Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (85)

Koroniarze do Białegostoku przyjechali w ok. 85 osób z jedną flagą. Na trybunach 15 tys.



Pogoń Szczecin - Puszcza Niepołomice (25)

Ponad 17,4 tys. kibiców na trybunach. Puszcza przyjechała w 25 osób z trzema flagami.



Śląsk Wrocław - Stal Mielec (14)

W środę na zaległym meczu ligowym pojawiło się we Wrocławiu niespełna 14 tys. kibiców. Fani z Mielca przyjechali w zaledwie 14 osób, bez flag.



Cracovia - Motor Lublin (-)

Dobry młyn "Pasów" i niestety brak przyjezdnych, bowiem "klatka" została zamknięta po meczu z Widzewem.



Niższe ligi:



Wisła Płock - Wisła Kraków (395)

Fani Wisły Kraków przyjechali do Płocka pod stadion, choć na trybuny nie zostali wpuszczeni. Gospodarze zaprezentowali oprawę składającą się z sektorówki, transparentu "Si vis vivere in pace" oraz pokazu pirotechnicznego. Część piro wystrzeliła nie tak jak planowano i trafiła w kibiców siedzących na trybunie prostej. Klub z Płocka postanowił sam zamknąć młyn na najbliższe dwa mecze.



Stal Rzeszów - ŁKS Łódź (215)



Chojniczanka Chojnice - Polonia Bytom (180)

Polonia wspierana na tym wyjeździe przez Arkowców.



Piast II Gliwice - ROW Rybnik (165)

Fani ROW-u nie nie tylko nie zostali wpuszczeni na stadion, by obejrzeć mecz swojego klubu, ale policja uniemożliwiła przedostanie się w ogóle w pobliże miejsca rozgrywania meczu. Ekipa z Rybnika wspierana w Gliwicach przez Górnika (90), Spartaka Trnava (8), Banika (2) i Wisłokę (1).



Błękitni Stargard - Flota Świnoujście (122)

Flota przyjechała do Stargardu w 122 osoby, w tym Falubaz (38).



Wyjazd tygodnia: 1735 fanów GKS-u Katowice w Warszawie

Oprawa tygodnia: Choreo Lecha na meczu z Radomiakiem



GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:







Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Baćką Topolą:





Baćka Topola na meczu z Legią Warszawa:





Śląsk Wrocław na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





Widzew Łódź na meczu z Górnikiem Zabrze:









Lech Poznań na meczu z Radomiakiem Radom:









Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:









Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Jagiellonia Białystok na meczu z CS Petrocub:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Ruch Radzionków na meczu z Rekordem II Bielsko-Biała:









Odra Opole na meczu z Miedzią Legnica:





Miedź Legnica na wyjazdowym meczu z Odrą Opole:





Wisła Płock na meczu z Wisłą Kraków:





OKS Otwock na meczu z Vulcanem Wólka Mlądzka: