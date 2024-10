Komentarze (31)

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl CZEMU NIE GRA NSAME....zamiast kasztaniaka Guala....masakra.... odpowiedz

Jrzk - 2 godziny temu, *.99.66 Arfarela i Oyedele poziom okręgówki... odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.. Za zadymianie powinni walkowery dawać odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl temu Afareli bramkarz piłkę zabrał....amator

odpowiedz

Wiesiek z Wiatraczej - 2 godziny temu, *.kompex.pl Podolińska to powinna trenować Brazylię. On wszystko wie i jeszcze sobie głowę farbuje 😅 odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Oyadele dziś tragiczny. Człapie po boisku. Z takim zaangażowaniem to powinien powrotną dostać. odpowiedz

B. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czy wy w swoim życiu również tak od ściany do ściany?

Mori jest dobrym piłkarzem jak za 600-800 tysięcy euro za które Legia go wykupi.

Legia od Betisu gra dobrze albo bardzo dobrze. W Pucharze trzeba wygrać i tyle.

Za kilka dni po pokonaniu Widzewa i Dynama będziecie wynosić ich pod niebiosa...

Chyba że macie 16 lat?

GKS Katowice wczoraj uległ klubowi który gra na IV poziomie. Myślicie że są słabsi czy zwyczajnie jeden mecz na dziesięć nie wyszedł?

Masakra. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Celowo zadymili,bo Legia osiągnęła przewagę,komentatorzy udają, że nie wiedzą o co chodzi,żałosne. odpowiedz

Beton - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy ktoś będzie się jeszcze zachwycał morim, przecież to partacz nad partacze odpowiedz

Sławek Majak - 2 godziny temu, *.kompex.pl Będą męczarnie. Sytualcja Japończyka się zemści.

widzew ch** odpowiedz

Zaniepokojony - 2 godziny temu, *.167.111 Boże co my hmm...gramy?👎 odpowiedz

Syn Trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gual ...kasztaniaku.....😭 a Nsame na ławce....Faja out i zabierz Zielinskyego... odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.chello.pl Nadmuchali balonik z tym Oyedele a on cienki że aż żal patrzec. Truchta po boisku snuje się a oni mówią że to wielki talent .masakra odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Karny naciągany. Sędzia nas ratuje odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.chello.pl @e(L)o: wcale nie. Sędzia od razu powinien wskazać wapno. odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Weźcie tego Guala... odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Hahaha Faja won...Pokłócić się z Nsame i wystawiać...pozoranta Guala i badziewia ka Pakharta.... Ludzie gramy z Miedzia nie z Realem..dramat.. Oj...le nadzieja zpolskuej piłki 3 razy nie umiał piłki wybić w jednej akcji...Kobylak też się popisał żeby Legia bramkarza nie miała. Faja zabierz też amatora Zielinskuego... odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No to Puchar Polski mają z głowy, tak jak i mistrzostwo, mogą się skupić na pucharze biedronki i na walce o utrzymanie. Super! Dziękujemy Fajko! odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Co ten od... bał. Nie ta półka diamenciku! Bierz się do gry! Strata jak w A klasie! Wstyd! odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl Ale lipa!

odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.chello.pl W pierwszej połowie najsłabsi Augustyniak, Urbański i Morishita. odpowiedz

Gienek - 3 godziny temu, *.. To co pokazuje Legia to ch… d… i kamieni kupa! odpowiedz

Van Hool - 2 godziny temu, *.virginm.net @Gienek: ale to co pokazuje Gual juz od paru meczy to dopiero porażka z takim przodem to daleko mie zajedziemy odpowiedz

Dr Bomba - 3 godziny temu, *.. Ciekawe czemu Ziółkowski nie gra. Czyżby był zbyt elektryczny na miedź? odpowiedz

Trymer - 3 godziny temu, *.chello.pl I po sylwestrowej kreacji w Legnicy. Wszystkie cekiny dzisiaj na trybuny poszły. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Gabriel Kobylak 👀

Paweł Wszołek 🙏

Radovan Pankov 👍

Steve Kapuadi 💪

Ruben Vinagre 🚀

Bartosz Kapustka 😎

Rafał Augustyniak 🤔

Wojciech Urbański 🔥

Kacper Chodyna ⚽️

Marc Gual 🧐

Ryoya Morishita 💥 odpowiedz

bie(L)sko - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: Witaj Kolego. Bardzo spodobał mi się Twój komentarz. Gratuluje pomysłu. Pozdrawiam odpowiedz

DamianChicago - 5 godzin temu, *.myvzw.com Nie wiem czy potrzebny jest aż taki skład… Ci co biegają najwięcej: Vinagre, Kapustka i Wszołek mogli odpocząć i być w gotowości w razie czego… chyba, że plan jest do przerwy na maksa a później zmiany i spokojne dogranie do końca… powodzenia i gratulacje dla tych co mogą być na trybunach!🏆 odpowiedz

kaktus - 5 godzin temu, *.orange.pl K@#!@# mać.... nawet w takim meczu nie może wystawić Ziółkowskiego???? odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl ............................. Kobylak ..........................

Pankov ... Ziółkowski ... Jędrzejczyk ... Kun

................... Celhaka ... Oyedele ...................

Alfarela ............ Urbański ........... Luquinhas

............................ Nsame .............................

LEGIA Mistrz !!!💪

1 : 3 odpowiedz

As - 5 godzin temu, *.chello.pl Wczoraj miałem imieniny, proszę o wygraną Legii na prezencik:) odpowiedz

