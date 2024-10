Feio: Większość meczu była pod naszą kontrolą

- Większość meczu była pod naszą kontrolą, z dość dużą łatwością przenosiliśmy ciężar gry na połowę przeciwnika. W ostatniej tercji mogliśmy lepiej wykorzystać pole karne, ale czuło się, że mecz jest w miarę pod kontrolą. Zależało nam na tym, aby nie dać Miedzi zbyt wielu stałych fragmentów gry, bo w tym elemencie była groźna. Początek drugiej połowy był podobny, jednak po jednej naszej stracie — należy docenić pressing przeciwnika — straciliśmy bramkę na 1-0, co nieco skomplikowało sytuację. - Jestem bardzo zadowolony z reakcji drużyny — nie spanikowaliśmy, wróciliśmy do dominacji i kolejnych sytuacji. Otrzymaliśmy rzut karny po interwencji VAR i dalej kontrolowaliśmy grę. Po przerwie spowodowanej dymem strzeliliśmy na 2-1, jednak wtedy rozpoczęła się część meczu, z której jestem bardzo niezadowolony. Prowadząc, straciliśmy kontrolę. W jednej sytuacji uratował nas Gabriel Kobylak, ale Miedź miała swoje groźne okazje. Wierzyli, że mogą odrobić wynik, ale patrząc na swoją drużynę, oczekuję więcej kontroli nad meczem i lepszej organizacji gry w obronie. Wymagam większej skuteczności w pojedynkach. Ta końcówka mnie nie zadowala. - Gratuluję swoim piłkarzom, sztabowi i całemu klubowi. Wiem, jak trudno jest grać w Pucharze Polski — to nigdy nie jest łatwe. Awansowaliśmy i dalej walczymy na trzech frontach.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

AAA - 55 minut temu, *.chello.pl do Hiszpan:Picha to już dawno w Legii nie ma,chyba coś przespałeś odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brakuje nam napastnika... odpowiedz

(L) eonardo - 1 godzinę temu, *.com.pl Trafnie skomentował to co oglądaliśmy. Ale nie powiedział o zmianach, które, prócz Lukiego, były zupełnie nietrafione. To już podobnie w kolejnym meczu, ze zmiennikami jest kłopot, a grać trzeba co 3-4 dni. Ale gra podstawowego składu zaczyna się rzeczywiście podobać, przynajmniej oglądanie nie męczy - a to już coś. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Szkoda że dzieki Zielińskiemu i Mozyrko nie ma praktycznie zmienników. Nsame Afarela Goncalves Barcia Burch Kun Dias Pich chyba starczy tej transferowej amatorki? odpowiedz

kogucik - 1 godzinę temu, *.aster.pl Piejo, kury piejo, Goncalo Feio! odpowiedz

4f - 37 minut temu, *.esabdns.pl @kogucik: nie piej, tylko płacz z tym trenerzyną daleko nie zajdziemy, chociaż 2:1 z Miedzią to nieoczekiwany sukces💪💪💪 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.