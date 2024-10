Wydarty awans

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Dawid Golis

Techniczny: Kornel Paszkiewicz

VAR: Piotr Lasyk

AVAR: Szymon Łężny



Wyrwikufel - 39 minut temu, *.. Do 80. minuty mecz niezły choć z I-ligowcem gra powinna wyglądać lepiej. Po zmianach i wejściu Alfareli i Nsame gra Legii się posypała. Dowieźli wygraną ale ci goście nie nadają się do Legii i trzeba ich jak najszybciej pogonić. Oyedele też fatalnie. odpowiedz

SEBA - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl A co do Nsane to kogo to dziwi, że ziomek się tu kompletnie nie sprawdza? Jaki się sprawdził w Legii od czasów Choto / Ouattary albo Zeigbo / Chinyamy? A to było już tak dawno, że pewnie niektórzy z tego forum nawet nie znają takich graczy ;/

Chima Chukwu? Baku? Langil? Remy? odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bardzo duży plus to ilość stwarzanych 100% okazji no i co by nie było awans ale,,,,,to jak zostały zmarnowane te okazje przez kilku graczy to jest aż niemożliwe.Do tego nie bez powodu ten cały Oyedele w meczu kadry wolniej biegł niż sędzia i lekarz i dziś to potwierdził.Grajek nie jest zły tylko musi szybciej myśleć i duuużo szybciej biegać.Niezły był ten francuski budowlaniec którego bramkarz Miedzi ograł niemiłosiernie przy linii bocznej a ten jeszcze coś gestykulował jak totalnie się zbłażnił.O oldboya Nsame to powinniśmy się zapytać Jaśnie Pana Dyrektora Jacusia co ten typ ma w sobie że został ściągnięty do Legii-może ma zniżki rencisty na leki,przejazdy i Jacuś coś korzysta... odpowiedz

Mateusz Abramowicz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czemu ocenacie nas za grę na przedpolu, za grę nogami, a nie oceniacie gry mordą? odpowiedz

Zjarcin - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Mateusz Abramowicz: Słuchaj.. coś Ci powiem. Kumaki nizinne w okresie godowym wykorzystują kilka blisko położonych stawów, gdyż jedne są bardziej odpowiednie do rozwoju kijanek, a inne do zdobywania pokarmu. Jesienią opuszczają stawy i szukają miejsc do zimowania w lasach, zadrzewieniach i parkach. Zimują w norach, dziurach, pod kamieniami, stertami gałęzi i zwalonymi pniami drzew. odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oyebiedele, tragedia w kadrze (jak on tam trafił) tragedia w Legii. Wywalić go z Legii! odpowiedz

Ochota10 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jest tylu młodych, dobrych, ambitnych graczy ciemnoskórych to musieli wziąść najbardziej leniwego i mającego chyba z 50 lat JPN..., wpuszczanie go na boisko to jak strzał we własną stopę!!! odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziękuję bardzo za już i proszę o jeszcze. Brawo #Legia...💪💪💪💪💪 odpowiedz

Matek - 1 godzinę temu, *.proneteus.pl Dramat i żenua !!!! odpowiedz

Dimas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wtopy nie ma, awans jest zmieniam zdanie jeśli chodzi o jakość ławki po zmianach poziom w dół brak napastnika coraz bardziej widoczny sam Gual tego nie pociągnie 😁 odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No i Oyedele zagotowało się w głowie. Chłopak ma 19 lat, przeprowadził się pół Europy na wschód, potem zachwyty w mediach, powołanie do kadry i tym razem połajanka w mediach. Chyba powinien troszkę uspokoić emocje i po prostu spokojnie trenować… odpowiedz

5 spojrzeń Bartosza Kapustki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mecz do wygrania i zapomnienia. Oyedele słabo. odpowiedz

miszaPraga - 1 godzinę temu, *.plus.pl Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Brawo Legia! Północna Praga na ZAWSZE z Legią Warszawa odpowiedz

Plac Hallera - 1 godzinę temu, *.chello.pl @miszaPraga: Chyba zartujesz. Praga to Polonia. odpowiedz

Polonia to w USA - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Plac Hallera: Widocznie dawno nie byłeś na Pradze 😉 odpowiedz

????? - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Plac Hallera: kiepska prowokacja!

odpowiedz

TPN25 - 34 minuty temu, *.chello.pl @Plac Hallera: Chyba Praga czeska.

"...nie ma poloni w Warszawie.

Jest polonia w Szikago i w Stanach, ale w piłkę nie grają na trawie." odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Bardzo dobry mecz, bardzo dużo akcji, na trudnym terenie. Przypomnę że Miedź ma najmniej straconych bramek w 1 lidze, jest w gazie, jeśli wygra zaległy mecz będzie liderem z aspiracjami do awansu do ekstraklasy. Niezapominajmy, że rok temu puchar wygrała drużyna z 1 ligi. Ponadto Legia zagrała dotychczas 8 meczy w pucharach, to wszystko ma znaczenie. Cieszmy się z awansu i do zobaczenia w finale na narodowym. odpowiedz

Kumak Nizinny - 56 minut temu, *.inetia.pl @Piotrek: Albo można ująć to w ten sposób: Dobry mecz dla kogoś kto nie kibicuje ani Legii, ani Miedzi. Dużo akcji, mało bramek na terenie drużyny z I ligi, która straciła najmniej bramek po 9 kolejkach. Jeśli wygra zaległy mecz to wyprzedzi drużynę z Niecieczy i będzie wyprzedzać między innymi drużyny, które niedawno zleciały z hukiem z eklapy. Puchar Polski wygrała drużyna z I ligi, która o mały włos nie awansowała do ligi konferencji, co nie udało się wice mistrzowi Polski (obecnie walczącego o przyszłoroczne derby dolnego Śląska z Miedzią) - co pokazuje powagę i poziom PP i generalnie piłki nożnej nad Wisłą. Ponadto Legia ma tak szeroki skład i takich klasowych zmienników, że nie dawała rady po zmianach, a gra co trzy dni z takimi firmami jak Baćka Topola i dwóch beniaminków. Wszystko Piotrze zależy od perspektywy, z której patrzymy na ten mecz. Awans oczywiście cieszy ale tylko dlatego, że się nie skompromitowali i nie trzeba się wstydzić jak rok temu. odpowiedz

Ibor - 2 godziny temu, *.centertel.pl Oyedele Witamy w rezerwach odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bardzo fajnie się ten mecz oglądało do momentu zmian przeprowadzonych przez Fejo.Ja rozumiem,że trzeba trzymać "w rytmie meczowym" właściwie wszystkich zdrowych zawodników,ale na litość Boską,nie (prawie) kosztem awansu.Zresztą i w poprzednim meczu z G.K.S.-em była taka sama sytuacja-widać,że zaczyna coś trybić,to wchodzą zmiennicy i piach w te tryby sypią.Ale ogólnie drugi mecz z rzędu,który jest zdecydowanie na plus i tylko wypada powiedzieć-"ja chcę jeszcze raz"😜 odpowiedz

? - 2 godziny temu, *.centertel.pl Piejo, kury piejo, Goncalo Feio! odpowiedz

PlBBoy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda patrzeć na tą żenada.

odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie będę się rozwodził,powiem krótko,dobrze że Tobiasz nie bronił a pięknie to robił Kobylarz,Kapustka miał swój dzień,waleczny i bojowy Wszol,dlatego tylko wygraliśmy,Brawo Legia! odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Cezar.: Kobylak na stałe do bramki ( L) a Kacperek na lawe. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dobry szybki mecz. Miedzianka dobrze się nam postawiła. W końcówce mogli nam wcisnąć gola.

Brawo dla Kobylaka. W końcu bramkarz, który obronił coś więcej niż minimum. Dzięki temu mamy awans. Zmiany na minus. Tylko Luquinhas strzelił gola. Reszta zaniżyła poziom.

Brawo za awans. Dziękuję. Choć trzeba przyznać, że grając z pierwszoligowym zespołem poziom był podobny.

odpowiedz

Warszawiak1234 - 2 godziny temu, *.chello.pl Powinniśmy się cieszyć!! Jednak to co zagrali w końcówce wola o pomstę do nieba. I ten bramkarz Miedzi kiwający napastników Legii. To zapamiętam z tego meczu. odpowiedz

Auror - 2 godziny temu, *.orange.pl Gual wykonuje ,,czarnà robotę,, za dwóch.

Jeżeli ktoś tego nie widzi, to niech obejrzy ostatnie 15 minut, gdy go zabrakło. odpowiedz

NIE WIŃ OGÓRA. TO JEGO NATURA. - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Auror: Dwóch to on setek zazwyczaj w meczu nie potrafi wykorzystać. Dzisiaj też po bramce na 1-1 powinna być już przewaga ale kopnął w bramkarza. Legia nie ma żadnego klasowego napastnika. Spójrz kto strzela decydujące bramki w tym sezonie. odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.. @Auror: pełna zgoda odpowiedz

Auror - 1 godzinę temu, *.orange.pl @NIE WIŃ OGÓRA. TO JEGO NATURA. : Piszemy o innych kwestiach.

W temacie skuteczności - ok.

Ale facet haruje za dwóch.

Gdyby był jeszcze jeden taki napastnik, byłoby zupełnie inaczej.

Może Alfarelę ustawiać obok i grać 4 4 2.

Ale generalnie brakuje porządnego napastnika. odpowiedz

NIE WIŃ OGÓRA. TO JEGO NATURA. - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Auror: Mowa o jego skuteczności. Nie odmawiam mu pracy dla zespołu, jednak zwróć uwagę, że i on i w zasadzie wszyscy inni w każdym meczu popełniają proste błędy w kluczowych momentach akcji (podania, wykończenia). Oprócz tego, że nie są za dobrze wyszkoleni ci nasi piłkarze technicznie, dochodzi chyba intensywność treningu. To o czym mówili komentujący pod koniec. Goście którzy przyszli nieźle radzili sobie w lepszych klubach, albo nawet strzelali dużo jak Nsame, przychodzą do nas i nagle zapominają jak się gra. To nie pierwszy raz już. Moim zdaniem mamy tak bo pewien osobnik rękami swoich kiepskich dyrektorów zatrudnia bardzo słabe sztaby szkoleniowe. Ciekawe jakby taka ekipa grała za Czerczesowa albo Berga. odpowiedz

Franek - 2 godziny temu, *.chello.pl Ale zmiany zrobił Fujo? Prawie dywersja. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Dobrze że nie było tobiasza bo z awansu byłyby nici odpowiedz

