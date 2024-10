Kobylak: Trochę cierpieliśmy, ale zasłużyliśmy na zwycięstwo

Czwartek, 31 października 2024 r. 22:45 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Trochę cierpieliśmy dziś na boisku. Cieszy jednak wygrana i awans do następnej rundy. Wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz, byliśmy przygotowani na ciężkie warunki, ale uważam, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo - powiedział po meczu z Miedzią Legnica golkiper Legii, Gabriel Kobylak.









- Pomogłem trochę zespołowi w końcówce, ale wcześniej to inni koledzy z drużyny mi pomagali. Muszę przyznać, że druga połowa w moim wykonaniu była nie za dobra, szczególnie jeśli chodzi o grę nogami. Cieszę się, że udało się obronić ten mocny strzał. Jednak to cały zespół zasłużył na duże gratulacje. Chłopaki ciężko pracowali, a jeszcze nie tak dawno grali mecz, w przeciwieństwie do mnie, co na pewno czuli.



- Najważniejsze jest to, że wygrywamy. Początek sezonu w naszym wykonaniu nie był taki rewelacyjny, jakbyśmy chcieli. Teraz powoli, z każdym meczem wyglądamy coraz lepiej.



- Dzisiejszym meczem już powoli patrzymy na kolejną rundę Pucharu Polski. Chcemy zagrać w finale na Stadionie Narodowym, taki jest nasz cel.