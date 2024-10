Jaka jedenastka na mecz z Miedzią?

Czwartek, 31 października 2024 r.

W niedzielę Legia podejmie przy Łazienkowskiej Widzew Łódź, ale zanim to nastąpi "Wojskowi" rozpoczną zmagania w Pucharze Polski. W czwartek zespól jedzie do Legnicy na mecz z Miedzią. W wyjściowym składzie musi znaleźć się miejsce dla minimum jednego młodzieżowca, co nie powinno stanowić problemu dla sztabu szkoleniowego. Jaką jedenastkę portugalski szkoleniowiec powinien posłać na boisko? Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz.



SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2024



