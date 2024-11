Oceny legionistów za mecz z Miedzią

Najwyższe noty za mecz z Miedzią przyznaliście Rubenovi Vinagre i Bartoszowi Kapustce. Ich występ oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Pankov i Kobylak. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Maximillian Oyedele. W sumie oceniało 718 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.com.pl Martwi to , że to kolejny mecz gdzie najwyższe oceny ma blok defensywny, a najniższe atak. Aby zdobyć mistrzostwo nie można liczyć bez przerwy na formę bramkarza i wybieganie bocznych obrońców. odpowiedz

Zły - 5 godzin temu, *.chello.pl zgadzam się z ocenami,Oyedele przyda się taki zimny prysznic ,szczeście że bez większych konsekwencji.

Co do przyszłości zamieszał bym troche w skladzie

Chodyne dałbym na szpice ,bo ma dobre wykończenie i timeing ,za to srednia technike i drybling ,a na skrzydło bym przesunął Alfarele ,tu technika i rajd bokiem wyglądają całkiem nieźle a szwankuje wykończenie.

Guala który marnuje prawie każdą piłke cofnałbym na srodek pomocy,bo ma za to super odbiór i przyśpieszenie +.

Morishita stara sie teraz jak nigdy wcześniej,ciekawe dlaczego,ale to też nie jest materiał na skrzydłowego ,raczej zmiennik Kapustki i napewno grając w srodku wygląda najlepiej.

odpowiedz

