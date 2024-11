Stadiony: Spartak Subotica

Przed meczem Legii w Baćkiej Topoli mieliśmy okazję zwiedzić Suboticę, więc obowiązkowym punktem programu był stadion miejscowego klubu, występującego w najwyższej klasie rozgrywkowej - Spartaka Subotica. Obiekt jest dość wysłużony - w Polsce takich stadionów nie spotykamy już nawet w trzecich ligach. W Serbii z kolei nie ma problemów, by rozgrywać na nim mecze najwyższej klasy rozgrywkowej, również z licznymi grupami fanów gości. Zdjęcia stadionu - 38 zdjęć Bodziacha

B77 - 31 minut temu, *.98.20 Ja po meczu pojechałem na Partizan ;) akurat kończyli protest odpowiedz

Lolo Blą - 49 minut temu, *.chello.pl Zajebisty klimat... Nie to co nowoczesne "Areny" robione na jedno kopyto. Fajnie byłoby kiedyś trafić na Bałkany w pucharach, ale nie serbską Niecieczę, a jakąś Vojvodinę, Partizana, Hajduka, do Sofii na Levskiego lub CSKA. odpowiedz

Polska dla Polaków - 1 godzinę temu, *.plus.pl Taki trochę stadion Odry Opole albo Stomilu Olsztyn.



Jednak infrastruktura w naszej części Europy rozwija się szybciej choć arena narodowa w Bukareszcie robi spore wrażenie. odpowiedz

