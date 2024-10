Kristijan Jovović wystąpił w reprezentacji Czarnogóry U-17

Środa, 30 października 2024 r. 07:07 źródło: 90minut.pl

Kristijan Jovović z Legii Warszawa zagrał w reprezentacji Czarnogóry do lat 17 w wygranym 3-0 (2-0) z Mołdawią trzecim meczu turnieju I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. 16-letni napastnik grał do 70. minuty, gdy zmienił go Allan Kastrat.









Tabela:

1. Szwajcaria 3 7 9- 2

2. Izrael 3 5 7- 3

3. Czarnogóra 3 4 4- 4

4. Mołdawia 3 0 0-11