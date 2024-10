Mamrot: Podchodzimy do meczu z optymizmem

Środa, 30 października 2024 r. 15:00 źródło: Miedź Legnica

– Przygotowujemy się jak do każdego meczu. Wiadomo, że skala przeciwnika jest inna niż w 1. lidze, bo to rywal z najwyższej półki w Polsce – tak samo jak Raków Częstochowa. Podchodzimy do tego spotkania z optymizmem. Patrzymy na mocne strony rywala, szukamy też mankamentów, ale przede wszystkim koncentrujemy się na sobie. Mimo że gramy z zespołem o dużym potencjale, chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i pozostać wierni swojemu stylowi gry - mówi przed spotkaniem 1/16 finału Pucharu Polski z Legią Warszawa trener Miedzi Legnica, Ireneusz Mamrot.









- Zdecydowanie los nas nie oszczędza. Przed poprzednim losowaniem nie mogliśmy trafić na zespoły grające w europejskich pucharach, więc ze ścisłej ligowej czołówki mogliśmy wylosować Raków, Lecha Poznań czy Pogoń Szczecin. W tym momencie również trafiliśmy na jednego z najmocniejszych rywali. Z drugiej strony, możemy się cieszyć, że wystąpimy u siebie, dzięki czemu przyjdzie wielu kibiców, a dodatkowo unikamy wyjazdu. Gramy w niedzielę już o godz. 12:00. Szkoda, że spotkanie z Pogonią Siedlce nie odbywa się wieczorem, co dałoby nam więcej czasu na regenerację. Wracając do pojedynku z Legią, przygotowania koncentrują się natomiast na aspektach stricte taktycznych, sfera mentalna jest bowiem na takim poziomie, że nikogo nie trzeba motywować na takie spotkanie. Zawodnicy chcą grać w takich meczach i przy takiej atmosferze.



– To już nie są czasy, kiedy piłkarze czy trenerzy spędzali po 10 lat w jednym klubie. Dziś zawodnicy i szkoleniowcy przechodzą do innych drużyn i to może być dla nich dodatkowa motywacja. Zobaczymy, jakie decyzje podejmie trener Legii. Rafał Augustyniak może zagrać, ale nie musi, zwłaszcza że zespół z Warszawy uczestniczy także w europejskich pucharach. Praca trenera Mokrego w Miedzi to dodatkowy smaczek dla kibiców, ale my jako sztab podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego.



– Każdy wychodzi na boisko, żeby wygrać, ale nie pozwolę, aby zespół czuł nadmierną presję. Fajnie, że wszyscy liczą na zwycięstwo, jednak dla nas to ma być atut. Przeciwnik ma postawiony cel w postaci zdobycia Pucharu Polski, my chcemy wygrać mecz z Legią. Tym się od nich różnimy, że na nich jest większa presja, a my powinniśmy mieć ogromną chęć wygrania spotkania.