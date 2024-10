Hartherz: Legia to niezwykle trudny przeciwnik

- Nie odczuwam w tej chwili tak dużego stresu związanego z rywalizacją z drużynami, które uznawane są za faworytów. Jestem starszy i bardziej doświadczony, z tego względu nie ma u mnie zdenerwowania. Dlatego zamiast stresu pojawia się u mnie oczekiwanie takich meczów i pewna ekscytacja możliwością rywalizacji z najlepszymi drużynami z Polski. Wyeliminowanie Rakowa również dla nas stanowiło pewne zaskoczenie. Zwycięstwo w rzutach karnych było bardzo miłe. Myślę, że powinniśmy po prostu działać krok po kroku. Legia to niezwykle trudny przeciwnik. Musimy zaprezentować swoją najlepszą dyspozycję i mieć też trochę szczęścia. Jeśli pokonamy drużynę z Warszawy, to później też będziemy mierzyć się z dobrymi zespołami. Chcemy stawiać krok po kroku i wygrywać każdy kolejny mecz.

- Legia to jedna z najlepszych drużyn w Polsce, która jest dobrze znana również w Niemczech. Kiedy byłem małym chłopcem, warszawianie osiągnęli dobry wynik w Lidze Mistrzów, w której wystąpili także kilka lat temu. Legia Warszawa jest z pewnością powszechnie znaną marką w Niemczech - mówi przed meczem 1/16 finału Pucharu Polski obrońca Miedzi Legnica, Florian Hartherz.

