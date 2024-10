Na stadionie obecna była również delegacja kibiców z Juventusu. Zarówno Legia jak i "Juve" zasiadło na trybunie North Side. Kibice Den Haag zaprezentowali się bardzo melodyjnie. Duży młyn na NS śpiewał pełne 90 minut z zaangażowaniem. Drugi młyn, za bramką, bardziej dołączał się do dopingu, niż prowadził swój. Legia była pozdrawiana kilka razy nie tylko skandowaniem nazwy naszego klubu ale i po polsku można było usłyszeć naszą pieśń "Nie poddawaj się, ukochana ma, nie poddawaj się, Legio Warszawa..." Mecz zakończył się wynikiem 1-2 dla przyjezdnych. Kibice Legii na meczu Den Haag - Michał Wyszyński / 39 zdjęć fot. Michał Wyszyński fot. Michał Wyszyński

W miniony weekend (25.10.) 40-osobowa delegacja kibiców Legii Warszawa zameldowała się w Hadze, by wspólnie z holenderskimi przyjaciółmi obejrzeć mecz FC Den Haag, które podejmowało u siebie De Graafschap. Na sektorze gości zameldowała się garstka przyjezdnych (kara od ichniejszej komisji ligi). Przy poprzedniej okazji wypełnili całą klatkę i zaprezentowali oprawę z piro. Kibice Legii na meczu Den Haag - Michał Wyszyński / 39 zdjęć

Niekumaty - 59 minut temu, *.91.228 Ta zgoda to nam potrzebna, przecież to jakieś leśne dziadki są. odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.chello.pl 1:2 dla przyjezdnych czyli 2:1 dla gospodarzy 🤣🤣🤣🤣🤣

Michał wytrzeźwiej zanim na groby ruszysz 🙏🙏🙏🙏 odpowiedz

