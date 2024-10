Legia chce młodzieżowca z USA?

Według Bogerta, Legia rozpoczęła już rozmowy w tej sprawie. White IV ma 17 lat i występuje na prawej obronie lub wahadle. Do tej pory grał w juniorskich drużynach New York Red Bulls, Philadelphia Union, a obecnie występuje w Carolina Core.

Jak informuje, dziennikarz GiveMeSport Tom Bogert, Legia Warszawa jest bardzo zainteresowana ściągnięciem zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. To Jeremiah White IV, który był już wcześniej na testach w Legii II.

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A jutro tytuł;młodzieżowiec z USA nie dla Legii.Swoja droga nic się te dyrektory skauty i trenery nie ucza.Jak było w tej kwestii tak jest... odpowiedz

? - 4 godziny temu, *.domynet.pl Z Habsburgów? odpowiedz

