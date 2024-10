NS: W niedzielę przyjdźcie wcześniej na stadion

Czwartek, 31 października 2024 r. 13:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę, 3 listopada o godz. 20:15, Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Widzewem Łódź. Nieznani Sprawcy apelują o wcześniejsze stawienie się na trybunach ze względu na planowaną oprawę.









"Drodzy Kibice!

Ważna informacja przed niedzielnym meczem z Widzewem!

SERDECZNA PROŚBA, ABYŚCIE POJAWILI SIĘ NA ŻYLECIE ZNACZNIE WCZEŚNIEJ NIŻ ZWYKLE! Aby planowana przez nas oprawa udała się tak jak zakładamy, jest to niezbędne. Dlatego ŻYLETA MUSI BYĆ PEŁNA JUŻ DWIE GODZINY PRZED MECZEM! Mecz 20:15, więc WIDZIMY SIĘ O GODZINIE 18:15!

Kibiców z innych trybun też zapraszamy wcześniej na stadion. Wielka prośba o wzięcie sobie tej uwagi do serca! Niech stadion żyje już długo przed pierwszym gwizdkiem. Zróbmy razem znowu coś co będziemy wspominać długie lata!

Do zobaczenia!" - informują NS-i.