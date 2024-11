ŁKS Łódź rywalem Legii w 1/8 finału Pucharu Polski

Komentarze (15)

Jurek - 44 minuty temu, *.gigainternet.pl Super losowanie, ŁKS łatwiejszym rywalem od Miedzi Legnica odpowiedz

cleo - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Szkoda, że nie Polonia odpowiedz

Piotrek - 45 minut temu, *.gigainternet.pl Redakcjo czy po tej rundzie znowu będzie losowanie czy dolna część stanowi drabinke? Jeśli tak, to luz, pozostanie Sandecja lub Puszcza, a potem ktoś spośród Wisły Kraków, Polonii Warszawa, Unii Skierniewice, Ruchu Chorzów. odpowiedz

Kibic L - 55 minut temu, *.play-internet.pl Oby kumaci dali jakąś mini pulę dla otwartej odpowiedz

Kr - 1 godzinę temu, *.futuro.pl Czy my kiedykolwiek zagramy w PP u siebie? odpowiedz

R. - 33 minuty temu, *.chello.pl @Kr: Tak, w maju, drugiego. odpowiedz

Haha - 29 minut temu, *.orange.pl @R.: Hehe. odpowiedz

bie(L)sko - 28 minut temu, *.vectranet.pl @Kr: Tak. Jak będziemy grali w V lidze to wszyscy będą do nas przyjeżdżać bo gramy w niższej klasie. Zrozumiałe. 👀 👀 👀 odpowiedz

B. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dobre losowanie odpowiedz

Lfan - 1 godzinę temu, *.aster.pl Mogło byc lepiej, mogło być gorzej. odpowiedz

Legia Warszawa to my a nie Mioduski - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jagiellonia znowu śmieszne losowanie. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Fajny rywal. Dobre losowanie. odpowiedz

oLo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szkoda, że nie Skierniewice... odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Czyli trzy literowa w 1/8. Przynajmniej raz w tym sezonie nie bedzie ich stadion pusty. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl 👍⚽️🥇🏆 odpowiedz

