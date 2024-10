Pankov: Musimy wykorzystywać więcej okazji

Czwartek, 31 października 2024 r. 23:55 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Do jakiejś 75. minuty graliśmy dobre spotkanie. Byliśmy skuteczni zarówno w grze z piłką, jak i bez niej, a także w defensywie. Później jednak zaczęły się nasze problemy, które potrafiliśmy naprawić. Najważniejsze jest jednak to, że awansowaliśmy do następnej rundy - powiedział po zwycięstwie z Miedzią Legnica obrońca Legii, Radovan Pankov.









- Dziś nie miało znaczenia to, że Miedź gra w niższej klasie rozgrywkowej. To jedna z najlepszych drużyn z 1 Ligi, z ekstraklasowymi aspiracjami, więc czuliśmy się, jakbyśmy grali z drużyną z Ekstraklasy. W końcówce nie mieli nic do stracenia, atakowali wieloma zawodnikami. Udało nam się jednak przetrwać ich napór i awansować dalej.



- Szybko po przerwie przez zadymienie boiska udało nam się zdobyć gola, więc może to przyniosło nam szczęście. Mieliśmy jednak już przed tą przerwą kilka okazji, w których mogliśmy trafić do siatki. Myślę, że golkipera Miedzi można mianować na zawodnika meczu, był dziś świetny. Powinniśmy i tak naprawdę musimy strzelić więcej bramek z tylu sytuacji. Z tego co pamiętam to Marc Gual miał swoją okazję, Ryoya Morishita również i gdyby zostały one wykorzystane, to nie byłoby takiej nerwowości w końcówce.



- Mecz z Widzewem Łódź musi być ciężki. To spotkanie derbowe, a Widzew to dobra drużyna. Każde spotkanie jest teraz dla nas ważne, szczególnie zbliżające się dwa mecze w Ekstraklasie przed przerwą reprezentacyjną z Widzewem i Lechem Poznań. Jeśli wygramy te dwa mecze, to już całkowicie wrócimy na dobre tory.