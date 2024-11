Analiza

Punkty po meczu z Miedzią Legnica

Piątek, 1 listopada 2024 r. 13:27 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Zadanie wykonane; koncentracja przy bramce; rola Guala; szukanie pozycji; „jakościowe” zmiany - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii Warszawa z Miedzią Legnica w meczu 1/16 finału Pucharu Polski.



1. Zadanie wykonane

Ostatnimi meczami podopieczni trenera Gonçalo Feio rozbudzili apetyty kibiców. Wydawało się, że idealna okazja na kolejne okazałe zwycięstwo nadarzy się w czwartkowy wieczór. Mecze Pucharu Polski to jednak często spotkania pułapki, w których jeden błąd może zakończyć przygodę z rozgrywkami. Pierwsza połowa miała swoją intensywność, lecz nie przyniosła wielu sytuacji podbramkowych. Gdy tuż po przerwie Juliusz Letniowski dał swojemu zespołowi prowadzenie, pojawiły się lekkie obawy, czy uda się odwrócić wynik i wygrać w regulaminowym czasie gry. Zaczął się włączać „tryb pułapki”, jednak legioniści szybko zabrali się do pracy i przejęli kontrolę nad spotkaniem. Cieszy fakt, że podopieczni trenera Feio, nawet tracąc bramkę, potrafią szybko odpowiedzieć. Z GKS-em Katowice zajęło im to trzy minuty, a z Miedzią Legnica osiem, choć przy tej okazji trzeba uwzględnić przerwę na interwencję VAR.