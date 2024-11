Medale Kani i Szewczyk na MP na dystansach

W Tomaszowie Mazowieckim trwają mistrzostwa Polski na dystansach w łyżwiarstwie szybkim, rozpoczynające sezon 2024/25. Pierwszego dnia czołowy panczenista Legii Warszawa, Marek Kania nie wystartował na swoim koronnym dystansie - wyścigu na 500 metrów, ze względu na przygotowania do kolejnych startów. Legionista ma zapewnione miejsce w kadrze na pierwsze w sezonie zawody Pucharu Świata. W piątek Marek Kania zdobył brązowy medal na 1000 metrów - uzyskując czas 1:11.04 - nowa życiówka na krajowym podwórku. Brązowy medal mistrzostw Polski w biegu masowym kobiet wywalczyła Victoria Szewczyk z czasem 10:36.05 min. Gratulujemy! Wyniki legionistów: 500m kobiet: 12. Victoria Szewczyk 41.91s, 20. Julia Jaroszewicz 43.52s, 34. Urszula Dymkowska 45.12s, 35. Zofia Szombara 45.15s 500m mężczyzn: 12. Mateusz Kania 37.96s, 16. Kacper Czechoski 38.65s 5000m mężczyzn: 9. Karol Karczewski 7:05.30 min. 1000m kobiet: 14. Victoria Szewczyk 1.26.29 min., 18. Julia Jaroszewicz 1:27.94 min., 31. Zofia Szombara 1:32.10 min., 35. Urszula Dymkowska 1:32.64 min. 1000m mężczyzn: 3. Marek Kania 1:11.04 min., 17. Mateusz Kania 1:16.25 min., 25. Kacper Czechoski 1:19.49 min. Bieg masowy kobiet: 3. Victoria Szewczyk 10:36.05 min., 10. Urszula Dymkowska 11:00.58 min., Zofia Szombbara Bieg masowy mężczyzn: 6. Karol Karczewski 8:45.11 min., 10. Mateusz Kania

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.