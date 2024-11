Koszykówka

Zapowiedź meczu z Czarnymi Słupsk

Sobota, 2 listopada 2024 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Intensywne granie legionistów trwa. Ze względu na wzmożoną intensywność gier w ENBL, nasz zespół w ostatnim czasie regularnie występuje co trzy dni. Po wygranym w środowy wieczór meczu w Bristol, w niedzielę Legię czeka wyjazdowy mecz z Czarnymi Słupsk.



Warszawski zespół z Anglii wrócił w czwartek, najpierw pokonując odcinek Bristol - Londyn autokarem, a następnie odbywając lot do lotniska im. Fryderyka Chopina. W sobotę zaś legioniści będą już w drodze autokarem nad morze, gdzie czeka ich niełatwe zadanie. Czarni po słabym początku sezonu mieli ostatnio postawione ultimatum - trener Mantas Cesnauskis, który piastuje to stanowisko nieprzerwanie od lat, miał zostać zwolniony w przypadku porażki w Toruniu. Tej udało się uniknąć, ale czarne chmury nadal wiszą nad głową litewskiego szkoleniowca. Tym bardziej, że zespół był przez wielu ekspertów stawiany jako czarny koń obecnych rozgrywek - upatrywano w nim ekipy, która zagwarantuje sobie bez problemu miejsce w fazie play-off. Słupszczanie mieli bowiem większy budżet na kontrakty dla graczy niż dotychczas. I zbudowali - przynajmniej na papierze - bardzo ciekawy zespół.



Jego liderem jest doskonale znany kibicom Legii Loren Jackson - niezwykle szybki, z dobrym rzutem i potrafiący doskonale wymuszać przewinienia. Loren nie ukrywał, że chciał zostać w Legii powalczyć o medal, którego w minionym sezonie nie udało się legionistom wywalczyć, ale inną koncepcję składu mieli dyrektor sportowy i trener Legii. Szczególnie wobec zbliżonych "parametrów" Jacksona do zakontraktowanego Andrzeja Pluty. W niedzielę w hali Gryfia możemy być pewni, że Jackson z Plutą będą toczyli zacięte boje. Chociaż po czterech kolejkach amerykański rozgrywający jest częściej krytykowany, jego liczby są przyzwoite - w ciągu 28,5 min. na parkiecie zdobywa 14.8 pkt., 4.8 as. i trafia 42.3% rzutów za 3 pkt. Drugim rozgrywającym zespołu, mogącym jednak grać razem z Jacksonem na parkiecie jest Alex Stein, który w minionym sezonie z powodzeniem występował w Spójni Stargard. Stein zdobywa średnio 14.0 pkt., notuje 4.0 as. i trafia 41.2% za 3. Trzecim graczem odpowiadającym za kreowanie gry Czarnych jest Jakub Musiał, którego rola jest na razie nieco mniejsza, ale i tak spędza na parkiecie ponad 21 minut, choć jego liczby (6.0 pkt. i 1.3 as.) nie są aż tak efektowne jak wspomnianej wcześniej dwójki Jackson-Stein.



W strefie podkoszowej niezwykle ważną rolę ogrywa środkowy Jamelle Hagins, którego możliwości na pewno doskonale zna trener Skelin. Haggins ostatnie dwa sezony spędził bowiem w Liege Basket, wcześniej grał w Turcji. Zawodnik co prawda nie rzuca z dystansu, ale w strefie podkoszowej czuje się jak ryba w wodzie - zdobywa 13.5 pkt., trafiając niespełna 60 procent rzutów z gry, zbiera 5.8 piłki na mecz i notuje aż 1.5 bloku. Jego silną stroną jest wymuszanie przewinień, a z linii rzutów wolnych jest bardzo skuteczny (85.7%). Drugim podkoszowym, grającym jako silny skrzydłowy jest Quincy Ford, który ostatni sezon spędził we Włoszech (Carpega Pesaro), a wcześniej grał m.in. na Węgrzech, w Grecji, Francji i Niemczech. Ford jest graczem przypominającym stylem gry Arica Holmana, choć na razie nie pokazał jeszcze pełni swoich możliwości. Niezwykle twardy zarówno w obronie, jak i ataku, gdzie kiedy otrzyma piłkę w strefie podkoszowej, rzadko się myli (75% skuteczności za 2). Na trójce występuje Justice Sueing, z którym trener Skelin współpracował w ostatnim sezonie w Antwerpii. Sueing potrafi zdobywać punkty na różne sposoby (śr. 10.0), pomaga drużynie w walce na tablicach (5.0 zbiórki) i jest najlepiej przechwytującym w Słupsku (1.8).



Bardzo ważnym wzmocnieniem składu klubu ze Słupska było pozyskanie Michała Nowakowskiego, który ostatnio grał w Kingu Szczecin. Kiedy King zdecydował się na przedłużenie z nim umowy, ten był już dogadany z Czarnymi. O jego walorach doskonale wiedzą kibice - na razie Nowakowski zdobywa śr. 6.3 pkt., trafia 44.4% za 3 pkt. W polskiej rotacji trener Cesnauskis ma jeszcze do dyspozycji podkoszowego Szymona Tomczaka (śr. 13,5 min., 4.5 pkt. i 2.8 zb.) oraz skrzydłowego Mateusza Dziembę (śr. 15 min., 3.3 pkt.).



Słupszczanie sezon rozpoczęli niespodziewanie od trzech porażek - ze Spójnią (-8), Stalą (-4) i Anwilem (-18), po czym w ostatni weekend w końcu zaliczyli pierwszą wygraną w Toruniu (+18). Legioniści do meczu przystąpią z bilansem 3-1. W środę nasz zespół pokonał Bristol Flyers w rozgrywkach ENBL (tu również bilans Legii 3-1), choć występ ten na pewno nie jest powodem do dumy - szczególnie pierwsza kwarta, w której obrona Legii wyglądała słabo. Cieszy coraz lepsza dyspozycja Grudzińskiego, a także charakter, który w końcówce meczu pokazali gracze z eLką na piersi. Meczu w Anglii nie dokończył Mate Vucić, który został wyrzucony do szatni za przepychankę z rywalem. W niedzielę dyspozycja Mate będzie miała niebagatelne znaczenie, podobnie jak Ojara Silinsa, który z pewnością będzie rywalizował z Haginsem.



Ostatnie mecze Legii w Słupsku były zacięte. W minionym sezonie legioniści niestety przegrali 80:82 (a sporo do przekazania miejscowej publiczności miał Christian Vital), rok wcześniej wygrali różnicą 13 punktów, z kolei w marcu 2022 roku, słupszczanie wygrali dopiero po dogrywce (96:90), gdy straty Roberta Johnsona zostały wykorzystane przez rywali. Od ostatniego powrotu Czarnych do najwyższej klasy rozgrywkowej, bilans meczów z naszym klubem jest korzystny dla Legii i wynosi 4-2.



W niedzielę, 2,5-tysięczna hala Gryfia wypełni się do ostatniego miejsca, więc na pewno możemy spodziewać się gorącej atmosfery. W sprzedaży, na abilet.pl pozostały jeszcze ostatnie wejściówki na poszczególne trybuny, ale możemy być pewni, że ostatecznie wszystkie rozejdą się. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport 2.



ENERGA ICON SEA CZARNI SŁUPSK

Liczba wygranych/porażek: 1-3

Liczba wygranych/porażek u siebie: 0-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,8 / 82,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,1%



Skład: Loren Jackson, Alex Stein, Jakub Musiał (rozgrywający), Mateusz Dziemba, Jakub Wasilewski, Nikodem Klocek, Michał Kozioł (rzucający), Quincy Ford, Michał Nowakowski, Justice Sueing, Nikodem Czoska (skrzydłowi), Jamelle Hagins, Szymon Tomczak (środkowi).

trener: Mantas Cesnauskis, as. Łukasz Seweryn



Najwięcej punktów: Loren Jackson 59 (śr. 14.8), Alex Steins 56 (14.0), Jamelle Hagins 54 (13.5).



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Alex Stein, Mateusz Dziemba, Quincy Ford, Jamelle Hagins.



Wyniki: Spójnia Stargard (d, 71:79), Stal Ostrów (w, 70:66), Anwil Włocławek (d, 86:104), Twarde Pierniki Toruń (w, 78:96).



Ostatnie mecze obu drużyn:

19.01.2024 Legia Warszawa 94:84 Czarni Słupsk

06.10.2023 Czarni Słupsk 82:80 Legia Warszawa

05.03.2023 Czarni Słupsk 73:86 Legia Warszawa

30.10.2022 Legia Warszawa 70:63 Czarni Słupsk

26.03.2022 Czarni Słupsk d.96:90 Legia Warszawa

21.11.2021 Legia Warszawa 68:66 Czarni Słupsk

15.01.2018 Legia Warszawa 77:75 Czarni Słupsk

25.10.2017 Czarni Słupsk 83:75 Legia Warszawa

06.04.2003 Legia Warszawa 89:90 Czarni Słupsk

08.03.2003 Czarni Słupsk 91:66 Legia Warszawa

29.01.2003 Czarni Słupsk 103:69 Legia Warszawa

12.10.2002 Legia Warszawa 91:74 Czarni Słupsk

07.04.2002 Legia Warszawa 76:61 Czarni Słupsk

17.03.2002 Czarni Słupsk 89:73 Legia Warszawa

24.01.2002 Legia Warszawa 78:72 Czarni Słupsk

14.10.2001 Czarni Słupsk 78:68 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 6-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 4-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,0 / 76,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 65,8%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 90 (śr. 22,5), Andrzej Pluta 45 (11,3), Mate Vucić 43 (10,8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86).



Termin meczu: niedziela, 3 listopada 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Słupsk, ul. Szczecińska 99 (hala Gryfia)

Ceny biletów: 40, 45, 60, 90 zł (ulgowe) i 55, 70, 110 zł (normalne)

Pojemność hali: 2454 miejsca

Transmisja: Polsat Sport 2