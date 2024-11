Pod lupą LL! - Rafał Augustyniak

Piątek, 1 listopada 2024 r. 20:02 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Po kontuzji Maximilliana Oyedele na pozycję numer „6” w składzie wrócił Rafał Augustyniak, który nieźle zaprezentował się w meczu z GKS-em Katowice i otrzymał kolejną szansę, tym razem przeciwko swojemu dawnemu klubowi. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się jego występowi przeciwko Miedzi Legnica.