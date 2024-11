Komentarze (30)

Beck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kapustka,Vinagre,Wszołek.Reszta to bardzo przeciętni piłkarze z Tobiaszem na czele.kibicem Legii jestem od wielu,wielu lat,ale tak słabego składu nie pamiętam.Zieliński,Malarz,Astiz to kolejne osoby,które odpowiadają za sprawy polityki zakupów czyli ten pierwszy,a dwaj następni za bramkarzy iobronę.Żaden z nich nie spełnia swojej roli.Najtrudniej ma Malarz,gdyż Tobiasz to nie jest bramkarz w którym można pokładać większe nadzieję.



Zosi - 2 godziny temu, *.plus.pl Leci piłka 40 metrów i zawsze widzewiaki dobiega do tej piłki a nie legionista, noi brak szybkości, aż strach, a i obrońcy tragedja😜

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Dajcie spokój z tym Tobiaszem. To nie był łatwy strzał odbił do boku jak trzeba. Bardziej wina obrony że Kerk stał tam sam. Przypomnijcie sobie co zrobił przy golu Kobylak w Legnicy.

Tobiasz przy golu akurat nie zawinił. No i ten strzał Hamulica wybronił w świetnym stylu.

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.com.pl Co jest nie tak z tą drużyną?!

Aż mi się nie chce pisać jak beznadziejnie grają. Próba przerzutów do szybkich zawodników na skrzydle, spoko, pomysł nie jest nowy, natomiast wykonanie jest fatalne!

Krytyczny⚽️ krytyk - 4 godziny temu, *.132.145 Słaby ten skŁad , zmiany zmiany zmiany

Młodych wpusc

Seba - 5 godzin temu, *.jkns.pl Wie ktoś co z bekhartem niema go w ogóle w składzie ani na liście kontuzjowanych

MonsteR (L) - 6 godzin temu, *.tpnet.pl ............................ Kobylak .........................

Wszołek ... Pankov ... Ziółkowski ... Vinagre

............. Augustyniak ... Kapustka ...............

Gual ............... Morishita ............ Luquinhas

.......................... Nsame ............................

LEGIA Mistrz !!!💪

