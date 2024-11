Koszykówka

Zapowiedź meczu ENBL z Bakken Bears

Wtorek, 5 listopada 2024 r. 16:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Zwycięzca ostatniej edycji rozgrywek ENBL i zespół, który w obecnym sezonie przegrał tylko jedno z dziesięciu meczów - Bakken Bears z duńskiego Aarhus będzie kolejnym rywalem Legii Warszawa w fazie grupowej European North Basketball League.



Bakken Bears to klub, z którym w przeszłości mieliśmy okazję rywalizować w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Jesienią 2019 roku legioniści grali w tej samej grupie, ale niestety oba mecze z Duńczykami zakończyły się naszymi porażkami i wówczas podopieczni Tanego Spaseva nie zdołali zapewnić sobie awansu do kolejnego etapu rozgrywek. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się w hali Koło, Legia przegrała 83:84. Końcówka meczu rewanżowego była nie mniej emocjonująca, ale i wtedy (27 listopada 2019 r.) górą byli gracze Bakken Bears, którzy zwyciężyli 77:74 i wygrali całą grupę.



Przed rokiem "Niedźwiedzie" były organizatorem turnieju Final Four rozgrywek ENBL i tam najpierw pokonali w półfinale Litwinów - Šiauliai (+13), a w finale byli lepsi od Rumunów, CSO Voluntari (+4). W mocniejszych rozgrywkach FIBA Europe Cup aż trzykrotnie w ostatnich latach docierali do półfinału - tak było w latach 2018, 2020 i 2022. W tym ostatnim przypadku walkę o finał przegrali w dwumeczu z UnaHotels Reggio Emilia (wygrana 74:72 na własnym parkiecie i porażka -20 pkt. we Włoszech) - zespołem, który w ćwierćfinale po dogrywce wyeliminował Legię.



Klub z Danii ma na swoim koncie cztery występy w rozgrywkach Basketball Champions League. Ostatni z nich miał miejsce w sezonie 2022/23, kiedy zakwalifikowali się do sezonu regularnego poprzez kwalifikacje (wygrane z Opavą i FMP Meridian). Pierwszy etap rywalizacji w fazie grupowej zakończyli jednak (w bardzo mocnej grupie z Darüşşafaką, Hapoelem Jerozolima i Riesen Ludwigsburg) na miejscu czwartym z bilansem 1-5.



Na krajowym podwórku Bakken Bears jest bardzo utytułowanym klubem - łącznie zdobywał mistrzostwo Danii 22 razy, a do tego dołożył 8 srebrnych medali. W krajowym pucharze triumfowali 13 razy, łącznie 20-krotnie występując w finale tych rozgrywek. W minionym sezonie zespół był najlepszy po sezonie zasadniczym, a w play-off zwyciężył bez przegranego meczu. W finale pokonali Næstved 4:0 (94:90, 94:81, 88:83 i 88:86), co było niejako rewanżem za przegrany finał Pucharu Danii (86:89).







Trenerem zespołu jest Anders Sommer. Jego podopieczni bardzo dobrze rozpoczęli sezon, nie licząc porażki na inaugurację sezonu ligowego z Horsens. Później wygrali wszystkich sześć spotkań ligowych. W ENBL mają na swoim koncie komplet trzech wygranych. Pokonali kolejno Bristol Flyers (+11), Keilę Coolbet (+34) oraz Dinamo Bukareszt (+18). "Niedźwiedzie" z pewnością postawią w środowy wieczór bardzo trudne warunki legionistom. Duńczycy nie ukrywają, że ich celem jest ponowny triumf w ENBL.



Najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny jest 33-letni silny skrzydłowy, Urald King (śr. 15.7 pkt. w ENBL, 19.3 pkt. w lidze duńskiej plus 7.3 zb.), który miniony sezon spędził w KB Peja z Kosowa oraz OCS Capital Bulls z Austrii. W obu klubach notował ok. 14 pkt. na mecz i 8.5 zbiórki. Bardzo dobry początek występów w Europie notuje Terrence Hargrove Jr, który dołączył do Bakken Bears prosto po grze w NCAA (w Saint Louis Billikens). Notuje 15.0 pkt. w ENBL (15.6 pkt. w lidze) i 4.7 zbiórki. Na pozycji silnego skrzydłowego bardzo dobrze radzi sobie Jacob Polakovich (Amerykanin), który przed rokiem występował w drugiej lidze włoskiej. W Danii zdobywa 13.0 pkt. i 4.8 zb. Dotychczas jego największym mankamentem była skuteczność rzutów wolnych (w minionym sezonie 46.4%), ponadto gracz nie grozi rzutem z dystansu.



Ważną postacią na obwodzie jest Skyler Bowlin, znany polskim kibicom z występów w Zastalu Zielona Góra w sezonie 2020/21, skąd odszedł do niemieckiej Bundesligi, do Baskets Bonn. Doświadczony zawodnik już trzeci kolejny sezon występuje w klubie z Aarhus i regularnie zdobywa ponad 13 pkt. na mecz i ok. 5 asyst. Bardzo skutecznie rzuca z dystansu - w minionym sezonie miał 46.1% skuteczności za 3 pkt., w obecnym trafia jak na razie 50 procent "trójek". Miejsce w pierwszej piątce ma również Duńczyk, Sylvester Berg, który kilka sezonów spędził w drugiej lidze hiszpańskiej (Caxceres, Real Valladolid i HLA Alicante), a teraz drugi sezon z kolei gra w Bakken Bears i do 14.4 zdobywanych punktów, dokłada aż 7.7 zbiórki i 3.1 asysty.



Legia do meczu z Bakken Bears przystąpi po bardzo słabym, niedzielnym występie w Słupsku. Nasi gracze dali się zdominować Czarnym pod każdym względem i wyraźnie odstawali od rywala z Pomorza. Mamy nadzieję, w środowy wieczór zobaczyć zupełnie inną drużynę na parkiecie, tym bardziej, że rywal jest naprawdę wymagający. Co prawda w grupie B ENBL wyklarowała się najlepsza czwórka, w której oprócz Legii, znajdują się także właśnie Duńczycy, Bamberg Baskets i Inter Bratysława, ale trzy pozostałe zespoły mają bilans 3-0 i to właśnie bezpośrednie mecze będą decydowały o rozstawieniu przed fazą play-off (z czterema najlepszymi zespołami grupy A).



Środowy mecz rozpocznie się o godzinie 19:00 w hali OSiR Bemowo, przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Bilety są wciąż w sprzedaży na eBilet, będzie je można także kupić w dniu meczu przy wejściu do hali. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na naszym kanale na Youtube.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 6-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-1



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 90 (śr. 22,5), Andrzej Pluta 45 (11,3), Mate Vucić 43 (10,8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60).



Ostatnie mecze obu drużyn:

27.11.2019 Bakken Bears 77:74 Legia Warszawa

06.11.2019 Legia Warszawa 83:84 Bakken Bears



BAKKEN BEARS

Liczba wygranych/porażek: 9-1

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-0



Skład: Skyler Bowlin, Filip Ates (rozgrywający), EJ Dambreville, Marcus Vinther (rzucający), Darko Jukic, Terrence Hargrove Jr, Urald King, Simon Schwartz, Tobias Hemmersam (skrzydłowi), Andreas Holst, Jacob Polakovich, Sylvester Berg, Magnus Langager Larsen (środkowi).

trener: Anders Sommer, as. Thomas Hemmingsen



Najwięcej punktów: Urald King śr. 15.7 pkt., Terrence Hargrove Jr 15.0, Jacob Polakovich 12.7, Skyler Bowlin 12.3, Sylvester Berg 11.7.



Przewidywana wyjściowa piątka: Skyler Bowlin, Darko Jukic, Urald King, Terrence Hargrove Jr, Sylvester Berg.



Wyniki: Horsens (d, 72:90), Holbaek-Stenhus (w, 77:103), Amager (w, 73:80), Bristol Flyers (d, 83:72), BC Copenhagen (w, 92:96), Randers (w, 81:93), Keila Coolbet (w, 48:82), Værløse (d, 96:81), Bears Academy (w, 69:100), Dinamo Bukareszt (d, 83:65).



Termin meczu: środa, 6 listopada 2024 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 5, 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 15, 30, 40, 50 i 80 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Youtube