Wypożyczeni: Pełne mecze Kikolskiego i Strzałka

Tylko trzech wypożyczonych legionistów wybiegło na murawę w ten weekend. W ekstraklasie pełny mecz rozegrał Maciej Kikolski, którego Radomiak zremisował z Piastem. W I lidze Bartłomiej Ciepiela wyszedł w podstawowym składzie przeciwko Stali Stalowa Wola, w której przebywa Cyprian Pchełka. Jednak Pchełka przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. Komplet minut zaliczył Igor Strzałek, którego Termalika po wygranej z Górnikiem Łęczna, zajmuje fotel lidera. Ekstraklasa Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Piastem Gliwice I liga Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - do 77. minuty w przegranym 0-1 meczu ze Stalą Stalowa Wola. Ukarany żółtą kartką. Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - nie grał w wygranym 1-0 meczu ze Zniczem Pruszków Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Górnikiem Łęczna III liga Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Wdą Świecie Fryderyk Misztal (Chełmianka Chełm) - nie grał w wygranym 3-2 meczu z Unią Tarnów

