Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

Top CWKS - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 🔥🔥🔥(L)🔥🔥🔥 odpowiedz

Jarek - 2 godziny temu, *.145.168 Giga kara, stadion zamkniety do konca sezonu😂 odpowiedz

Venom - 2 godziny temu, *.orange.pl Jezu, po ty przychodziłem dwie godziny przed meczem?! Haha, liczyłem na spektakularną kartoniadę na trzy trybuny jak juz się zdarzało a tu po prostu odpalenie rac, no dajcie spokój...🤣 odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.chello.pl Taka oprawa wymagała być na stadionie 2 h wcześniej przy takiej temperaturze? A Widzew nie wszedł a komentator mówi że powoli wchodzą odpowiedz

Ale jaja - 2 godziny temu, *.telkab.pl To ta oprawa na którą trzeba było przyjść 2h przed meczem? 😂 😂 😂 odpowiedz

Danny - 3 godziny temu, *.centertel.pl I po to były chuczne zapowiedzi zrby być dwie godziny wcześniej? odpowiedz

Stul pysk - 2 godziny temu, *.plus.pl @Danny: huczne, kretynie... odpowiedz

Kulfon - 4 godziny temu, *.play-internet.pl A kibiców Widzewa nie ma... ktoś coś wie? odpowiedz

Piropiro - 3 godziny temu, *.167.166 @Kulfon: nie ma odpowiedz

Tomekkk - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kulfon: Psiaki zapewne odwaliły pokazówke szczególnie po niedawnej akcji na autostradzie. odpowiedz

Stary poj.b - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kulfon: ja wiem. Ponoć nie weszli na stadion. Sprawdzone info. Nie ściemniam. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.