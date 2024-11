8-10.11: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę ponad 2 tysiące fanów Legii pojedzie do Poznania wspierać naszych piłkarzy w walce o ligowe punkty z Lechem. Dokładnie o tej samej porze w hali na Bemowie rozpocznie się mecz koszykarzy Legii ze Spójnią Stargard - bilety do kupienia na eBilet.pl, transmisja w Polsacie Sport 2. Trzecioligowe rezerwy Legii w niedzielę w samo południe zagrają mecz "na szczycie" z Unią Skierniewice. W sobotę rugbistki Legii Warszawa wezmą udział w turnieju MP w Łodzi (przy ul. Karpackiej 61). Rozkład jazdy: 08.11 g. 20:00 FC Den Haag - Vitesse Arnhem 08.11 g. 20:30 Pogoń Szczecin - Radomiak Radom 09.11 g. 13:15 Zagłębie Sosnowiec - Polonia Bytom 09.11 g. 13:30 Olimpia Elbląg - Pogoń Grodzisk Maz. 09.11 g. 14:00 Legia Ladies - Zamłynie Radom [piłka nożna kobiet, III liga] 09.11 g. 17:30 Polonia Środa Wielkopolska - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, I liga] 09.11 g. 18:00 Znicz Basket Pruszków - Legia II Warszawa [kosz] 09.11 g. 19:00 Eurobus Przemyśl - Legia Warszawa [futsal] 10.11 g. 12:00 Legia II Warszawa - Unia Skierniewice [LTC] 10.11 g. 17:30 Legia Warszawa - Spójnia Stargard [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 10.11 g. 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa

