Na stadionach: Kibolami jesteśmy takimi, aż piro dymi

Środa, 6 listopada 2024 r. 13:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami ciekawy kibicowsko tydzień, podczas którego rozgrywane były zarówno mecze ligowe, jak i spotkania Pucharu Polski. Przy okazji tych drugich działo się nie tylko na trybunach, ale i trasach dojazdowych - tak było w przypadku meczów Widzewa w Zielonej Górze i Legii w Legnicy. Z kolei nieco wcześniej Śląsk pojechał z Miedzią na wyjazd do Łęcznej i wówczas doszło do sprawdzenia sił z ekipami Zagłębia Lubin i Odry Opole. Odniesienie do wyniku tej rywalizacji miało miejsce podczas poniedziałkowych derbów Dolnego Śląska.









Derbowe spotkanie było na pewno interesujące pod każdym względem, bowiem obie ekipy stawiły się w dobrych liczbach (Zagłębie odmówiło wrocławianom otwarcia całej trybuny za bramką) i zaprezentowały oprawy z wykorzystaniem pirotechniki. Oczy całej kibicowskiej Polski były jednak zwrócone przede wszystkim na Łazienkowską, gdzie w niedzielny wieczór Legia podejmowała RTS. Niestety, widzewiacy na trybuny nie weszli, nie godząc się na rozkręcenie niesamowicie ciężkich bębnów. Ten mecz zostanie zapamiętany głównie ze względu na rekordowe racowisko w wykonaniu legionistów - na dwóch trybunach odpalonych zostało 900 rac.



W bardzo dobrych liczbach na wyjazdach stawili się także fani Cracovii (licznie wspierani przez Arkę) w Gdańsku oraz Pogoń w Lublinie. Portowcy z dwuczęściową oprawą na tym wyjeździe. Na zapleczu ekstraklasy najciekawsze spotkanie rozegrano w Łodzi, gdzie ŁKS podejmował Ruch. Gospodarze z oprawą "Witamy w jaskini lwa", zaś chorzowianie z prezentacją przedstawiającą Grzegorza Brauna z gaśnicą.



Oprawy zaprezentowali także fani Miedzi (na meczu z Legią), Avii (na meczu z Ruchem), Unii Skierniewice (na meczu z GieKSą), Wisłoki Dębica (na meczu przyjaźni z Siarką) i Victorii Sulejówek (na meczu ze Stomilem).



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Widzew Łódź (1750)

Widzewiacy przyjechali do Warszawy pociągiem specjalnym, ale ostatecznie na stadion nie weszli, bowiem nie zgodzili się na rozkręcenie bębnów, które podobno ważyły wielokrotnie więcej niż powinny. Mecz w związku z tym stracił wiele na atrakcyjności. W związku z niewpuszczeniem przyjezdnych, legioniści bez bluzgów pod adresem RTS-u, co nie zdarzyło się od dawna. Na początek spotkania na trybunach odpalonych zostało 900 rac na dwóch trybunach.



Lechia Gdańsk - Cracovia (1700)

Cracovia bardzo rzadko ma sposobność wspierać swoich piłkarzy na stadionie w Gdańsku. Tym razem wybrali się tam specjalem w bardzo dobrej liczbie - 1700 osób, w tym Arka (736), GKS Tychy (23), Tarnovia (15), Lech (10) i Sandecja (8). Lechiści z transparentem "Żal ściska serce i zamiera głos, gdy dzieci spotyka tak okrutny los" i krzyżem odpalonym z rac. Prezentacja poświęcona czwórce dzieci, które zginęły wracając po meczu BKS-u z Legią.



Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław (1000)

Poniedziałkowe derby Dolnego Śląska obejrzało ponad 7,5 tys. kibiców, w tym 1000 fanów Śląska. WKS wykorzystał przyznaną im pulę biletów. Przyjezdni wywiesili transparenty odnoszące się m.in. do niedawnego spotkania na trasie - "Nigdy z nami nie będziecie mieli szans, Śląsk Miedzianka Hooligans" oraz "Zjawili się na drodze pewni niesłychanie. Po latach odebrali telefon, a następnie ciężkie lanie". Śląsk zaprezentował malowany transparent "Agroturyści", flagi na kijach i kilkadziesiąt rac. Lubinianie z malowaną sektorówką przedstawiającą czaszkę z chustą w barwach klubowych, chorągiewki w barwach, transparent "Kibolami jesteśmy takimi, aż czacha dymi" (litery ułożone z kości), a całość uzupełniła pirotechnika. W trakcie prezentacji słowo "czacha" zostało zastąpione przez "PIRO" (litery ułożone z rac).



Motor Lublin - Pogoń Szczecin (901)

Bardzo dobry młyn Motorowców na tym meczu, podobnie jak frekwencja na całym stadionie. Portowcy przyjechali pociągiem w bardzo dobrej liczbie - 900 osób. Z dwuczęściową oprawą z okazji 20-lecia EW - kartoniadą, transparentem "Tworzymy Emocje, Budujemy Wspomnienia" (+ race) oraz malowaną, wycinaną sektorówką, transparentem "Nie widziałeś takich gości" + kolejna porcja rac.



GKS Katowice - Korona Kielce (370)

Na poniedziałkowym meczu 7 tys. fanów przy Bukowej, w tym 370-osobowa grupa gości, w tym Naprzód Jędrzejów (3).



Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok (115)

Na trybunach 18 tys. fanów. Zabrzanie z transparentem z okazji setnego meczu w ich barwach Lukasa Podolskiego. Jagiellonia pojawiła się na trybunach dzięki uprzejmości Górnika - w ok. 115 osób, bez barw. Po pierwszej połowie przyjezdni ruszyli w drogę powrotną.



Raków Częstochowa - Stal Mielec (99)

Fani z Mielca przyjechali w 99 osób i z trzema flagami.



Radomiak Radom - Piast Gliwice (-)



Puszcza Niepołomice - Lech Poznań (-)

Sektor gości na tym spotkaniu zamknięty.



Niższe ligi:



ŁKS Łódź - Ruch Chorzów (907)

Ciekawe kibicowsko spotkanie z dobrym młynem łodzian i frekwencją na poziomie 10,5 tys. Ci zaprezentowali oprawę - transparent "Aleja Unii 2 - witamy w jaskini lwa", sektorówkę z klubowym herbem w wieńcu laurowym oraz dwoma lwami po bokach, a całość dopełniła pirotechnika. Ruch z malowaną sektorówką anty-ŁKS z hasłem "Szczęść Boże, ratuj się kto może!" oraz racowiskiem.



Karpaty Krosno - Czarni Jasło (228)

Czarni obecni na derbach w 228 osób, w tym Sandecja (55), Tatran Presov (14) i Stal Mielec (2). Dojechali pod stadion, gdzie próbowali dostać się pod kasy, a następnie zostali zawróceni. Po meczu czekali na swoim stadionie na piłkarzy. Karpaty wspierane m.in. przez Stal Rzeszów (137).



Polonia Warszawa - Stal Rzeszów (164)

Stal na tym wyjeździe wspierana przez Ładę (8).



Znicz Pruszków - Stal Stalowa Wola (79)

Stalówka przyjechała do Pruszkowa w 79 osób, w tym Stal Gorzyce (9), Dynamo (6) i Łada (1).



Victoria Sulejówek - Stomil Olsztyn (59)

Stomil w Sulejówku stawił się w 59 osób, w tym Wisła Płock (3) i Lechia (2), z dwiema flagami. Gospodarze z licznym młynem. Gospodarze z bardzo dobrym młynem i oprawą "Legijny Sulejówek" ze sporą ilością piro.



Puchar Polski:



Miedź Legnica - Legia Warszawa (469)

Legioniści w 469 osób przyjechali do Legnicy z trzema flagami. Po drodze obili widzewiaków wracających z Zielonej Góry. W klatce w Legnicy wywieszony został transparent skierowany do obecnego po stronie Miedzi BKS-u Bielsko-Biała - "No Ultra / No Hooligans".



Odra Opole - Pogoń Szczecin (306)



Lechia Zielona Góra - Widzew Łódź (270)

Widzewiacy do Zielonej Góry przyjechali w 270 osób, ale nie zgodzili się na zakup biletów do klatki za 100 złotych i spotkanie obejrzeli zza ogrodzenia. Mieli ze sobą jedną flagę. W drodze powrotnej zostali trafieni przez Legię jadącą do Legnicy.



MKS Kluczbork - ŁKS Łódź (270)

ŁKS przyjechał do Kluczborka w 270 osób, w tym Lech (20).



Avia Świdnik - Ruch Chorzów (230)

Chorzowianie w Świdniku stawili się w 230 osób z flagą "Special Guest". Gospodarze z niezłym młynem i skromną oprawą.



Chojniczanka Chojnice - Jagiellonia Białystok (203)

Białostoczanie do Chojnic dotarli transportem kołowym w 203 osoby i z trzema flagami.



Radomiak Radom - Śląsk Wrocław (-)





Wyjazd tygodnia: 1700 kibiców Cracovii (ze zgodami) w Gdańsku

Oprawa tygodnia: Racowisko legionistów na meczu z Widzewem i oprawa Zagłębia Lubin na meczu ze Śląskiem



Legia Warszawa na meczu z Widzewem Łódź:











Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:











Miedź Legnica na meczu z Legią Warszawa:







Zagłębie Lubin na meczu ze Śląskiem Wrocław:











Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:











Motor Lublin na meczu z Pogonią Szczecin:









Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:











Lechia Gdańsk na meczu z Cracovią:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Górnik Zabrze na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:





Raków Częstochowa na meczu ze Stalą Mielec:





Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Lechią Zielona Góra:





ŁKS Łódź na meczu z Ruchem Chorzów:









Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:











Avia Świdnik na meczu z Ruchem Chorzów:







Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Avią Świdnik:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Chojniczanką Chojnice:





Unia Skierniewice na meczu z GKS-em Katowice:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Unią Skierniewice:





Victoria Sulejówek na meczu ze Stomilem Olsztyn:







Stomil Olsztyn na wyjazdowym meczu z Victorią Sulejówek:





Karpaty Krosno na meczu z Czarnymi Jasło:





Wisłoka Dębica na meczu z Siarką Tarnobrzeg:





Stal Ostrów Wlkp. na meczu z Anwilem Włocławek:





Anwil Włocławek na wyjazdowym meczu ze Stalą Ostrów: