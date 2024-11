Czwarta koszulka meczowa Legii

Niedziela, 3 listopada 2024 r. 12:15 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Legia zaprezentowała czwarty koszulkę meczową adidasa na sezon 2024/25. Pod hasłem "Za święte barwy Twe" kryje się połączenie kolorów czerwieni, bieli, zieleni i czerni w niespotykanej do tej pory formie.



"Koszulka wyprodukowana przez naszego wieloletniego partnera technicznego – firmę adidas, jest unikatowym projektem stworzonym na podstawie zdjęcia, na którym to trzy podstawowe koszulki po złożeniu tworzą jedną całość. Inspiracja, która stała się rzeczywistością. Koszulki wykonane są w wysokiej jakości poliestru, a satynowe wykończenie materiału, rozświetlane z różnych stron, nadaje majestatycznego charakteru. Całość dopełnia klasyczna czarna eLka oraz logotypy sponsorów dopasowane do koloru koszulki. Barwy, które przywdziewa klub, a w tym przypadku kibic zakładający tę koszulkę, są wieczne. Niezależnie od wyników to one tworzą więź z klubem i drużyną, więź silniejszą niż czas i okoliczności" - reklamuje nowy produkt Legia.



Koszulka kosztuje 349 zł.