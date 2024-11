LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

Niedziela, 3 listopada 2024 r. 23:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W weekend swoje mecze rozegrały zespoły, z którymi Legia Warszawa rywalizuje w fazie ligowej Ligi Konferencji. Dinamo Mińsk, z którym "Wojskowi" zmierzą się już w najbliższy czwartek, pewnie pokonało swojego rywala, rozpoczynając strzelanie już w 1. minucie meczu. Zwycięstwem zakończyło się też spotkanie szwajcarskiego FC Lugano. W derbach Nikozji i klubów o nazwie Omonia padł remis 1-1. Jedyną porażkę zaliczyli Djurgardens IF, którzy w lidze na wyjeździe wygrali ostatni raz w połowie września.









Wyszejszaja liha: Dinamo Mińsk 2-0 (1-0) FK Słuck

1-0 1' Aleksandr Seljawa

2-0 57' Daniil Kulikow



Dinamo 21. Fedor Łapuszkow - 2. Vladim Pigas, 4. Aleksei Gawryłowicz, 26. Władysław Kalinin, 66. Rai Lopes (80' 33. Denis Poljakow) - 24. Daniil Kulikow (76' 29. Boni Amian), 8. Aleksandr Seljawa, 74. Pavel Sedko (80' 11. Gleb Żerdew) - 80. Igor Szkolik (46' 88. Nikita Demczenko), 9. Steven Alfred, 17. Ivan Bakhar (32' 19. Dmitri Podstrelow)



Dinamo utrzymuje pozycję lidera białoruskiej ekstraklasy z dwupunktową przewagą.







Protathlima Cyta: Omonia Nikozja 1-1 (0-0) PAC Omonia 29M

1-0 72' Novica Eraković (k)

1-1 74' Rashaan Fernandes



Omonia: 40. Fabiano - 17. Giannis Masouras, 5. Senou Coulibaly (14' 22. Adam Lang), 30. Nikolas Panagiotou, 3. Fotios Kitsos - 20. Mateo Marić, 80. Novica Eraković (88' 76. Charalampos Charal­ampous) - 75. Loizos Loizou (45+7' czerwona kartka), 11. Ewandro Costa (46' 2. Alpha Dionkou), 7. Willy Semedo (46' 99. Saidou Alioum Moubarak) - 9. Andronikos Kakoullis (80' 14. Mariusz Stępiński)



Omonia spadła na 6. pozycję w tabeli, a do Pafos FC traci już 9 punktów.







Super League: Lugano FC 2-0 (1-0) Yverdon-Sport FC

1-0 36' Renato Steffen

2-0 72' Ignacio Aliseda



Lugano: 1. Amir Saipi - 6. Antonios Papadopoulos, 17. Lars Lukas Mai, 22. Ayman El Wafi, 26. Martim Marques (75' 23. Milton Valenzuela) - 8. Anto Grgić (64' 20. Ousmane Doumbia), 29. Mohamed Haj Mahmoud - 18. Hicham Mahou (64' 46. Mattia Zanotti), 11. Renato Steffen, 31. Ignacio Aliseda (81' 93. Kacper Przybyłko) - 9. Shkeliqim Vladi (75' 10. Mattia Bottani)



FC Lugano awansowało na pozycję wicelidera z taką samą ilością punktów co znajdujący się na 1. pozycji FC Zürich.







Allsvenskan: Halmstads BK 1-0 (0-0) Djurgardens IF

1-0 51' Yannick Agnero



Djurgardens: 45. Oscar Jansson - 17. Peter Therkildsen, 5. Miro Tenho, 3. Marcus Danielson, 27. Keita Kosugi - 14. Besard Sabović (77' 7. Magnus Eriksson), 23. Daniel Stensson (61' 8. ALbin Ekdal) - 23. Gustav Wikheim (77' 29. Santeri Haarala) - 16. Tobias Fjeld Gulliksen (61' 22. Patric Åslund), 20. Tokmac Nguen (85' 26. August Priske) - 11. Deniz Hümmet



Djurgardens IF zajmuje obecnie 4. pozycję w tabeli z 12 punktami straty do lidera.