Z Lechem bez trenera Feio

W 77. minucie domowego meczu z Widzewem Łódź żółtą kartką upomniany został trener Legii, Goncalo Feio . Szkoleniowiec był rozzłoszczony faktem braku podyktowania potencjalnego rzutu karnego po faulu na Kacprze Chodynie i dosadnie komunikował to arbitrowi prowadzącemu mecz. Dla Portugalczyka było to już czwarte napomnienie w tym sezonie, co oznacza, że nie poprowadzi on drużyny w następnym, wyjazdowym meczu z Lechem Poznań.

byłem gwiazdą f23 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie, żółta była za coś innego, chwilę po tym karnym była seria odgwizdywanych fauli w środku pola na rzecz Widzewa. Wkurzył się i zdjął czarną kamizelkę, pobiegł na ławkę. Nie wolno ekspresyjnie ciskać kamizelką i mamrotać pod czarną czupryną. odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czlowieka trzeba leczyć jest niezrównoważony. odpowiedz

Gregorio - 2 godziny temu, *.wide-net.pl Dziś Widzew postawił bardzo trudne warunki, a mimo to Legia wygrała zasłużenie (5ty mecz z rzędu), trenerowi bardzo zależało na zwycięstwie i to normalne, że widział tam karnego i Go emocje poniosły, a niektórzy tu dalej niezadowoleni i ciągle krytykują. Ehh odpowiedz

Jose Kante - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Gregorio : ja np. jestem niezadowolony i krytykuje, bo na profesjonalnym poziomie za taka byle sytuację wylecieć, to świadczy o braku rozumu. I to któryś już raz..i wolałbym żeby trener Legii nie zachowywał się jak zwykły bezrozumny burak. Ale możesz oczywiście mnie lub innych podobnych oceniać jako ciągłych krytykantów bez pojęcia o świecie. Jeśli w takim razie Twój szef w pracy zachowywałby się tak za każdym razem jak coś nie pojdzie po jego myśli i nie wiedzialbys w tym nic złego to oczywiście Ci nie bronie, ale jednak ja się z tym nie zgadzam. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.centertel.pl A Chodyna to nie był trzymany zanim nie dostał z bodiczka? Za rękę? Ja tam nie był bym pewien że karnego brak. odpowiedz

Legia Warszawa to my a nie Mioduski - 2 godziny temu, *.chello.pl I dobrze. Duży plus przed meczem we Wronkach 🎉🙏 odpowiedz

wwwojtecky (L) - 2 godziny temu, *.netfala.pl Bez sensu podwójnie, bo karnego nie odgwizdał sedzia Przybył z Kluczborka słusznie odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl to nie trener to faja odpowiedz

księciunio - 2 godziny temu, *.chello.pl nooooooooooo głupol odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Żadnego faulu zwyczajnie nie było. Może lepiej że w posraniu będzie na trybunach bo z jego temperamentem to nie wiadomo jak to by się mogło skończyć. Może z dystansu z większym spokojem poprowadzi nas do zwycięstwa. Tak czy inaczej jest ok nie wszystko stracone. Każdy mecz jak o mistrzostwo można dostać ataku serca. Głupia ta 3 kartka dla Kapustki wszyscy chyba muszą lepiej kontrolować emocje. odpowiedz

Jose Kante - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Ronaldo: tak właśnie działają odkurzacze portugalskiej produkcji: głośno pracują, a w worku pusto.

Może to i lepiej faktycznie że go nie będzie na ławce, bo obejdzie się bez sraczki. Problem w tym że asystent nie będzie wiedział co ma robić i może odpuścić mecz, bo będzie się bał że on w przypadku wygranej rzuci w niego telefonem z cyferblatem w obawie przed podmianką na stałe.

Takie czasy, że lepiej bez niego niż z nim. Mam nadzieję tylko że da pobawić się asystentowi i Gułal usiądzie obok niego z hotdogiem na trybunach, bo tak dramatyczny jak on jest to ostatnio był "fatalny Kucharczyk". Jak chciał być błaznem, to obok jest pałac w Łazienkach, gdzie może mają dla niego zajęcie. To jest połączenie Macieja Rosolka, Dariusza Solnicy i Romana Oreszczuka! (Jak ktoś z dzieciaków nie pamięta to proszę sobie wygooglowac) odpowiedz

Jose Kante - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jaki to jest patol...

Najpierw stoi do wywiadu z rękami w kieszeniach jak szczyl, a później drze ryja za karnego którego widać było od razu że nie było. Ani bez kultury, ani bez honoru, żebrze o rzuty karne. Naprawdę ma farta że coś zaczęli mieć farta ci jego "podopieczni".

Niezrównoważony czubek. No ale zaraz się okaże że jednak zostanie z nami jeszcze trochę i dopiero później będzie bolało...bo że będzie to jest oczywiste. Z Są Pinto też przypomnę że chwilę były wyniki.

Ale gratuluję i życzę powodzenia. Tym którzy wierzą w ten "projekt" też.

Aha, jeszcze jak stwierdził że wprowadzamy młodych, a reporter na koniec powiedział mu że jednak jesteśmy najgorsza drużyna w PJS, to właśnie widać jak już go łatwo spunktować, dziaciaczka.

Od ściany do ściany, to i naje..ny kilka razy do domu dojdzie, ale w końcu go samochód potrąci albo spadnie ze schodów. Ale spoko, nasz treneiro już jest git, tak??? odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Feio przed żółtą kartką eliminującą go ze spotkania z Lechem: 🤬🤬🤬

Feio po meczu wiedzący, że nie będzie go na ławce w meczu z Lechem: 🤡🤡🤡 odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl 🤡🤡🤡 odpowiedz

Ole - 2 godziny temu, *.chello.pl A można tak już na stałe?? odpowiedz

pio - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ole: pójdz stond odpowiedz

benks - 2 godziny temu, *.chello.pl Może i dobrze🤔 odpowiedz

Tobiasz out - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 😂😂 odpowiedz

s - 2 godziny temu, *.com.pl 🤡 odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Prawdziwy faja, taki mecz a My bez trenera na ławce odpowiedz

