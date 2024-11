KSW

KSW: Wrzosek zmierzy się z Scheffelem w Gliwicach

Poniedziałek, 4 listopada 2024 r. 08:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Arkadiusz Wrzosek był już wcześniej "przymierzany" do walki podczas najbliższej, setnej gali KSW, która 16 listopada odbędzie się w Gliwicach. Później jednak legionista poinformował, że na tej gali nie będzie walczył, a w przerwie meczu Legii z Widzewem, pojawiła się oficjalna informacja, że Wrzosek jednak w Arenie Gliwice wystąpi, zastępując Mariusza Pudzianowskiego.



Arek (bilans w KSW 5-0) zmierzy się z Matheusem Scheffelem (bilans w MMA 18-11). Scheffel w KSW debiutował w lutym tego roku, kiedy przegrał przez nokaut z Darko Stosiciem. W sierpniu zaś wygrał na punkty z Szymonem Bajorem. "Ze swojej strony jak zawsze obiecuję walkę do końca. Dziękuję Wam za wsparcie" - powiedział Arek w przerwie spotkania do kibiców przy Łazienkowskiej. Wiadomo, że w Gliwicach będzie mógł liczyć na nasze wsparcie. Bilety kupować można na eBilet.pl, transmisja gali w Canal+.