Koszykówka

Legia Warszawa 88-79 Bakken Bears

Środa, 6 listopada 2024 r. 20:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu ENBL Legia Warszawa wygrała z Bakken Bears 88-79. Było to czwarte zwycięstwo "Zielonych Kanonierów" w piątym meczu grupowym ENBL i jednocześnie wygrana nad niepokonaną do tej pory drużyną z Aarhus.









Początek pierwszej kwarty to dynamiczna i wyrównana gra, chwilami niewolna od fauli. Tych po dwóch minutach więcej na koncie mieli gospodarze, którzy w początkowych fragmentach spotkania zanotowali aż trzy przewinienia. Bakken Bears prowadzili 7:3. Niedługo później Legioniści znacząco zbliżyli się do rywali, gdy efektowną trójką popisał się Michał Kolenda, a strata Zielonych Kanonierów wynosiła tylko jeden punkt. Potem na tablicy widniał wynik 11:11, lecz w tym momencie, w połowie kwarty, rzut za trzy zaliczył Terrence Hargrove i ekipa z Danii znów wyszła na prowadzenie. Potem Michał Kolenda najpierw popisał się znakomitym zwodem pod koszem, trafiając mimo faulu, a po chwili po celnym wolnym doprowadził do remisu. Trzy minuty przed końcem Legia po raz pierwszy w tym meczu wyszła na prowadzenie 16:14, ale tylko na moment, bo goście błyskawicznie wyrównali. W końcówce kwarty Andrzej Pluta rzucił efektownie z dystansu za trzy. Pół minuty przed końcową syreną Legia prowadziła 25:20, najwyżej w meczu. Ostatecznie legioniści wygrali tę odsłonę 26:22.



W pierwszych chwilach kolejnej kwarty gospodarze powiększyli swoją przewagę. Po dwóch minutach Legia wygrywała 32:24. W tym momencie meczu co prawda najwięcej punktów miał na koncie Hargrove, ale wśród Legionistów regularnie punktowali Pluta, Kolenda, Evans i Silins. Przy stanie 34:26 trener Duńczyków, Anders Sommer, poprosił o czas dla swoich koszykarzy. Po przerwie Legia znacząco powiększyła przewagę, zdobywając pięć kolejnych punktów, w tym trzy po trójce Kolendy. W kolejnych fragmentach kwarty gospodarze utrzymywali przewagę i kontrolowali przebieg gry. Przy dziesięciopunktowym prowadzeniu drużyny Ivicy Skelina trener gości na trzy minuty przed końcem znów poprosił o czas. W ostatnich minutach kwarty Legia wciąż dominowała. Po trójce Grudzińskiego przewaga wzrosła do 15 punktów. Ostatecznie Legioniści do przerwy prowadzili w meczu 55:44.



W trzeciej kwarcie początkowo obydwie drużyny nie notowały wysokiej skuteczności. Brakowało celnych rzutów, a gra w obronie była zacięta. Po trzech minutach Legia prowadziła w kwarcie 4:3. Później Bakken Bears przejęli inicjatywę i dzięki kilku skutecznym akcjom zmniejszyli stratę do gospodarzy do zaledwie sześciu punktów. Swój udział mieli w tym dobrze punktujący i asystujący EJ Dambreville rodem z Dominikany, a także Hargrove, który miał na koncie aż 21 punktów. Trzy minuty przed końcową syreną ten zawodnik zaprezentował efektowny wsad tyłem do kosza, a jego drużyna traciła już tylko cztery punkty do Zielonych Kanonierów. Jednak w tym momencie Niedźwiedzie wykorzystały limit przewinień przy zaledwie jednym po stronie Legii. Około minutę przed końcem drużyna z Danii długo oblegała kosz Legii, jednak bezskutecznie, ostatecznie po kontrze punkty zdobył Evans. Chwilę później po celnej trójce Bears Legia prowadziła tylko dwoma punktami. Ostatecznie przed ostatnią odsłoną na tablicy widniał wynik 71:67 dla gospodarzy.



W pierwszych fragmentach czwartej kwarty Legia powiększyła przewagę. Przyczynił się do tego między innymi McGusty. To właśnie on po roztropnym zachowaniu pod koszem rywali był faulowany, a następnie wykorzystał dwa rzuty wolne i dał swojej drużynie dziesięciopunktowe prowadzenie. W połowie kwarty to goście byli na fali, a pięć kolejnych punktów, po rzutach za dwa i za trzy, zdobył legitymujący się islandzkim paszportem Urald King. Ivica Skelin poprosił o czas. Po przerwie gra pełna była niecelnych rzutów, przepychanek pod oboma koszami i fauli. Punktowy impas przełamał McGusty, który po efektownej kontrze i zwodach zdobył dwa punkty, a Legia prowadziła 84:77. Trener gości wziął czas. W końcowych momentach meczu Legia przypieczętowała zwycięstwo. Punkty zdobył Silins, a także Andrzej Pluta, który zmianą tempa pod koszem oszukał rywala i trafił za dwa. W ostatnich chwilach trafił jeszcze Hargrove, który łącznie zdobył w meczu 30 oczek. Jednak na niewiele się to zdało. Legia wygrała to spotkanie 88:79 i umocniła swoją pozycję w tabeli.



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 10 listopada o godz. 17:30, a ich przeciwnikiem będzie Spójnia Stargard.



ENBL: Legia Warszawa 88-79 Bakken Bears

Kwarty: 26-22, 29-22, 16-23, 17-12



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 K. Mcgusty 20:35 15 4/7 (57%) 3/5 (60%) 1/2 (50%) 6/6 (100%) 0 0 3 1 J. Evans 25:51 11 4/7 (57%) 3/6 (50%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 5 8 2 3 A. Pluta 25:02 9 3/7 (42%) 2/3 (66%) 1/4 (25%) 2/3 (66%) 2 3 1 4 M. Wielunski 3:01 1 1/3 (33%) 0 2 1 10 M. Vucic 21:40 8 4/7 (57%) 4/7 (57%) 0/2 (0%) 7 4 2 12 S. Jones 18:20 6 3/8 (37%) 3/8 (37%) 5 3 3 15 O. Silins 26:14 12 5/11 (45%) 3/7 (42%) 2/4 (50%) 3 0 1 21 J. Dabrowski 0:00 0 0 0 0 23 M. Kolenda 23:59 9 3/5 (60%) 1/3 (33%) 2/2 (100%) 1/1 (100%) 2 2 1 25 D. Grudzinski 13:41 8 3/4 (75%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 3 1 1 32 M. Wilczek 21:37 9 4/6 (66%) 3/3 (100%) 1/3 (33%) 0 1 3 Suma 88 33/62 (53%) 23/44 (52%) 10/18 (55%) 12/17 (70%) 31 24 18

Trener: Ivica Skelin



Bakken Bears



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 4 E. Dambreville 25:23 15 4/8 (50%) 0/1 (0%) 4/7 (57%) 3/4 (75%) 1 3 3 5 F. Ates 0:00 0 0 0 0 7 S. Schwartz 0:00 0 0 0 0 8 D. Jukic 26:37 6 2/9 (22%) 2/7 (28%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 4 7 1 9 M. Vinther 2:08 0 0 0 0 12 S. Bowlin 33:34 0 0/8 (0%) 0/2 (0%) 0/6 (0%) 4 9 4 13 S. Berg 27:03 8 2/5 (40%) 1/3 (33%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 6 2 3 20 U. King 33:16 14 6/12 (50%) 4/7 (57%) 2/5 (40%) 11 0 2 22 T. Hargrove Jr 36:30 30 11/20 (55%) 6/9 (66%) 5/11 (45%) 3/3 (100%) 1 1 1 32 J. Polakovich 15:30 6 2/2 (100%) 2/2 (100%) 2/2 (100%) 6 1 3 Suma 79 27/64 (42%) 15/31 (48%) 12/33 (36%) 13/15 (86%) 36 23 17

Trener: Anders Sommer



Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Skirmantas Letukas, Michał Sosin



