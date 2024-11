Futsal

Eurobus Przemyśl 2-0 Legia Warszawa

Sobota, 9 listopada 2024 r. 20:36 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 10. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Eurobusem Przemyśl 0-2. Obie bramki padły przed przerwą. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 17 listopada o godz. 17:30 z AZS UW Wilanów.









Spotkanie rozpoczęli legioniści. Jako pierwsi strzał oddali jednak gospodarze, a konkretnie Mateusz Wanat. W 4. minucie na uderzenie zdecydował się Andre Luiz, jednak trafił tylko w boczną siatkę. W odpowiedzi fantastycznym strzałem popisał się Bruninho, który wykorzystał niecelne podanie Andre Luiza, przejął piłkę, uderzył z dalszej odległości i pokonał Tomasza Warszawskiego. Kilkadziesiąt sekund później było już 2-0 po dwójkowej akcji Ukraińców i dobrym wykończeniu Nazara Szweda. Mimo niekorzystnego wyniku, legioniści nie ruszyli do ataków. Wkrótce mogło być już 3-0, jednak tym razem skutecznie interweniował Tomasz Warszawski. Zawodnikom stołecznego zespołu kompletnie nic nie wychodziło. Ciężko im było przedostać się pod bramkę rywala, o oddaniu strzału na bramkę nie wspominając. W 17. minucie Mykyta Storożuk wybił zmierzającą do bramki piłkę.



W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. W zespole Legii brakowało konkretów, ale też dokładności i skuteczności. Na 5 minut przed końcem trener stołecznego zespołu zdecydował się na wycofanie bramkarza. Niewiele to jednak pomogło, a gospodarze mieli kolejne dobre sytuacje.



Eurobus Przemyśl 2-0 (2-0) Legia Warszawa

1-0 - 4' Bruninho

2-0 - 5' Nazar Szwed



Eurobus: 12. Roman Kołtok, 4. Leo Santana, 10. Mateusz Wanat, 13. Jarosław Łebid, 79. Bruninho

rezerwa: 19. Guilherme Gomes, 3. Nazar Szwed, 5. Vitinho, 7. Alexander Fink, 9. Artem Fareniuk, 26. Jonatan de Agostini, 44. Hrihorij Zanko



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 7. Andre Luiz, 14. Fabinho, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 29. Bartosz Wałachowski, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 21. Oskar Szczepański, 80. Victor Delgado



żółte kartki: Klaus, Storożuk



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal