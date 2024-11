Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-1 Unia Skierniewice

Niedziela, 10 listopada 2024 r. 13:57 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 16. kolejki III ligi Legia II Warszawa, wspierana głośnym i nieustannym dopingiem przez grupę młodych legionistów, wygrała z liderującą w tabeli Unią Skierniewice 2-1. Do przerwy padł bezbramkowy remis. Dzięki temu wynikowi rezerwy stołecznej drużyny tracą do 1. miejsca już tylko jeden punkt.









Początek meczu był nieco chaotyczny, z czego już w 2. minucie skorzystać chcieli goście, ale strzał sprzed pola karnego, mimo że był mocny, nie mógł zaskoczyć Jakuba Zielińskiego. Legioniści pierwszą dogodną okazję wykreowali sobie w 8. minucie. Po składnej, drużynowej akcji piłkę z lewej flanki po ziemi na dalszy słupek zagrał Jakub Zbróg, jeden z obrońców potknął się, dzięki czemu dotarła ona do niepilnowanego Jakuba Jędrasika, jednak skrzydłowy fatalnie spudłował nad bramką. Trzy minuty później ze stałego fragmentu gry zagrozić mogła Unia. Wybite dośrodkowanie z rzutu rożnego na skraju "szesnastki" zebrał Jakub Czarnecki, przymierzył technicznym strzałem w sam róg bramki, jednak fenomenalnie wyciągnął się golkiper Legii i nie pozwolił piłce wpaść do siatki. Napór gości trwał, jednak gracze rezerw stołecznej drużyny potrafili z niego wyjść i wyprowadzać skuteczne kontry. Jedną z nich w 17. minucie strzałem z dystansu wykończyć chciał Jordan Majchrzak, ale uderzył nieznacznie obok słupka. Po tym nieco ponad kwadransie emocje całkowicie opadły. Drużyny nie potrafiły skonstruować akcji, gra toczyła się głównie w środku pola, a oprócz kilku kompletnie niegroźnych strzałów z dystansu nie wydarzyło się nic. W 39. minucie prostopadłe podanie na pole karne otrzymał Jordan Majchrzak, przyjęciem wyrzucił się jednak nieco do boku, zdołał uderzyć celnie z dużego kąta, ale dobrze na bliższym słupku ustawił się bramkarz Unii. Napastnik miał jeszcze szansę w samej końcówce, ale jego uderzenie z około 11. metra w ostatnim momencie zablokował obrońca.



Początek drugiej połowy nie przyniósł żadnych zmian w przebiegu spotkania. W 55. minucie jednak fatalny błąd w rozegraniu od bramki popełnili legioniści, a Jakub Zieliński wybił piłkę wprost pod nogi napastnika znajdującego się w polu karnym. Prezent ten w pełni wykorzystał Aghwan Papikyan, pakując piłkę w siatce. Zdobycz bramkowa napędziła gości. Pięć minut później kolejną okazję miał Ormianin Papikyan, który niepilnowany na polu karnym otrzymał dośrodkowanie, ale uderzył zdecydowanie za mocno. Po dłuższym okresie dominacji gości, legionistom udało się odpowiedzieć ze stałego fragmentu gry. W 75. minucie z rzutu rożnego dośrodkował Mateusz Możdżeń, kompletnie nie kryty na środku pola karnego pozostał Adam Mesjasz, który pewnym strzałem głową na dalszy słupek doprowadził do wyrównania. Podopieczni Filipa Raczkowskiego starali się za wszelką cenę zdobyć jeszcze jedną, zwycięską bramkę. W 80. minucie gracze stołecznej drużyny mieli trzy szansę, by do tego doprowadzić. Najpierw w sytuacji sam na sam prosto w bramkarza trafił podłączający się do ofensywy Victor Karolak, a mocną dobitką sprzed pola karnego w poprzeczkę trafił Maciej Saletra. Do odbitej od obramowania piłki doszedł Adam Ryczkowski, który uderzył z woleja i w imię powiedzenia "do trzech razy sztuka", pokonał bezradnego Stanisława Pruszkowskiego. Po tej bramce legioniści cofnęli się głęboko w pole karne, próbując odeprzeć liczne ataki Unii. Ostatecznie kilka groźnych strzałów i dośrodkowań nie zaskoczyło "Wojskowych", którzy zwycięstwem z liderem odrobili cenne punkty w walce o tę pozycję.



III liga: Legia II Warszawa 2-1 (0-0) Unia Skierniewice

0-1 55' Aghwan Papikyan

1-1 75' Adam Mesjasz

2-1 80' Adam Ryczkowski



Legia II: 1. Jakub Zieliński - 20. Oliwier Olewiński, 2. Marco Burch, 4. Adam Mesjasz, 3. Viktor Karolak - 6. Jakub Adkonis (65' 11. Adam Ryczkowski), 14. Mateusz Możdżeń, 24. Pascal Mozie (57' 8. Maciej Saletra) - 21. Jakub Zbróg (88' 26. Kacper Wnorowski), 9. Jordan Majchrzak (65' 15. Samuel Sarudi), 7. Jakub Jędrasik (46' 23. Jakub Żewłakow)



Unia: 1. Stanisław Pruszkowski, 5. Konrad Kowalczyk, 6. Damian Makuch (65' 14. Jakub Kwiatkowski), 7. Jakub Czarnecki (65' 19. Szymon Sołtysiński), 9. Kamil Sabiłło, 10. Aghwan Papikyan (85' 99. Wadim Jaworskij), 15. Eryk Woliński, 20. Maksymilian Kosior (85' 11. Szymon Łapiński), 21. Mateusz Szmyd, 26. Oskar Melich, 28. Mateusz Stępień



żółte kartki: Zieliński, Saletra - Kowalczyk, Melich



Tabela, wyniki i terminarz III ligi