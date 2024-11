Legia Warszawa 88-84 Spójnia Stargard

W meczu 6. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała u siebie ze Spójnią Stargard 88-84. Do rozstrzygnięcia potrzebna była pięciominutowa dogrywka. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 16 listopada o godz. 15:30 ze Stalą Ostrów Wielkopolski.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

Viagra - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tak samo jak dzis Legia zagrala w Poznaniu tak przyjdzie czas pod koniec miesiąca weryfikacja w meczu z Anwilem bo narazie to myślę ze i z Walbrzychem by miala problem. odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.chello.pl Dużo szczęścia i duża pomoc Spójni odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl spojnia to nie takie pierwsze lepsze do ogrania wiec zwyciestwo cieszy. Brawo odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Szczęśliwe doprowadzenie do dogrywki do której Spójnia nie powinna doprowadzić. Zwycięstwo w takich okolicznościach cieszy. Zwłaszcza, że wszyscy gracze z rotacji punktowali i graliśmy końcówkę za Mc Gustego przez faule niesportowe. W końcu bardzo dobry mecz Pluty odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.