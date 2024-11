Kapustka powołany do reprezentacji Polski

Kapustka wystąpił w tym sezonie w praktycznie każdym spotkaniu stołecznej drużyny. Łącznie zagrał w 22 meczach, w których zdobył 8 bramek i zaliczył 3 asysty. W październiku powrócił do reprezentacji Polski po ośmiu latach i zaliczył 16 minut na Stadionie Narodowym w spotkaniu z Chorwacją. Pełna lista powołanych: Bramkarze: Marcin Bułka (OGC Nice), Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Łukasz Skorupski (Bologna FC) Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria FC), Michał Gurgul (Lech Poznań), Jakub Kiwior (Arsenal FC), Kamil Piątkowski (Red Bull Salzburg), Tymoteusz Puchacz (Holstein Kiel), Sebastian Walukiewicz (Torino FC) Pomocnicy: Mateusz Bogusz (Los Angeles FC), Przemysław Frankowski (RC Lens), Jakub Kamiński (VFL Wolfsburg), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa) , Antoni Kozubal (Lech Poznań), Dominik Marczuk (Real Salt Lake), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion), Taras Romańczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Nicola Zalewski (AS Roma), Piotr Zieliński (Inter Mediolan) Napastnicy: Adam Buksa (FC Midtjylland), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Basaksehir FK), Karol Świderski (Charlotte FC), Kacper Urbański (Bologna FC)

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił kadrę na listopadowe mecze Ligi Narodów. Powołanie do kadry otrzymał jeden legionista - Bartosz Kapustka . "Biało-czerwoni" zagrają z Portugalią (15 listopada, 20:45, Porto) i Szkocją (18 listopada, 20:45, Warszawa).

wkz - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Szkoda Bartka w tym towarzystwie. Lepiej by został i potrenował w LTC ze swoją drużyną odpowiedz

wuja - 1 godzinę temu, *.lukman.pl Kacper Urbański to napastnik? odpowiedz

