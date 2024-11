Reprezentacja

Polska 1-2 Szkocja. Spadek z elity Ligi Narodów

Poniedziałek, 18 listopada 2024 r. 22:37 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W spotkaniu ostatniej, 6. kolejki fazy grupowej Ligi Narodów na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski przegrała ze Szkocją 1-2. Do przerwy "Biało-czerwoni" przegrywali 0-1. Jedyny powołany legionista, Bartosz Kapustka, spotkanie obejrzał z ławki rezerwowych. Tym samym Polacy spadli na 4. miejsce w tabeli i pierwszy raz w historii rozgrywek spadli z elity Ligi Narodów.









Polacy od pierwszych minut ruszyli do ataku, jednak już pierwsza utrata posiadania piłki skończyła się fatalnie. W 3. minucie prostopadłe podanie otrzymał Ben Doak, znalazł na skraju pola karnego niepilnowanego Jhona McGinn'a, pomocnik uderzył z pierwszej piłki po ziemi, pokonując bezradnego Łukasza Skorupskiego. "Biało-czerwoni" próbowali jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. Strzałów z dystansu próbowali Jakub Kamiński, czy Kamil Piątkowski, ale świetnie między słupkami zachowywał się 41-letni Craig Gordon. w 18. minucie po pomyłce Szkotów w sytuacji sam na sam z golkiperem znalazł się Karol Świderski, napastnik był jednak na pozycji spalonej, a nawet jakby nie, to i tak trafił tylko w boczną siatkę. Pięć minut później, po świetnym zagraniu nad obrońcami, Świderski miał okazję do naprawienia swojego błędu, znów był oko w oko z bramkarzem i tym razem na czystej pozycji, ale trafił prosto w golkipera.



Po nieco ponad pół godziny spotkania o strzał z około 35. metra pokusił się Billy Gilmour, pomocnik uderzył bardzo mocno i celnie, jednak piłka tylko odbiła się od poprzeczki. Chwilę później po szybkim kontrataku w polu karnym znalazł się Scott McTominay, rozpędzony uderzył po ziemi, na szczęście czujny między słupkami był Skorupski. W 38. minucie do głosu znów doszli Polacy, Sebastian Szymański zagrał na pole karne prosto do Adama Buksy, napastnik uderzył z dość ostrego kąta, jednak prosto do obrony dla bramkarza. W 42. minucie po raz kolejny gorąco zrobiło się pod bramką Polaków. Najpierw ze skraju pola karnego w dalszy słupek trafił McTominay, do dobitki złożył się Andrew Robertson, ale piłka po rykoszecie poszybowała nad poprzeczką. W ostatnich minutach z dystansu spróbował jeszcze raz Kamiński, jednak również nieskutecznie.



fot. Maciek Gronau / Legionisci.com



Początek drugiej połowy również był ofensywny w wykonaniu podopiecznych Michała Probierza. W 47. minucie Szymański znalazł niepilnowanego na polu karnym Kamińskiego, wahadłowy zwiódł obrońcę i uderzył z dogodnej pozycji, ale jeden z defensorów w ostatnim momencie zdołał wślizgiem przeciąć piłkę lecącą w światło bramki. Cztery minuty później z lewego skrzydła do środka zszedł Nicola Zalewski, uderzył nisko ziemi na bliższy słupek, ale tylko obok. Przez dłuższy okres Polacy nie potrafili przebić się i oddać żadnego celnego strzału, jednak w 59. minucie wybita futbolówka trafiła pod nogi Piątkowskiego ustawionego około 25. metrów od bramki, defensor uderzył ile sił z pierwszej piłki w kierunku dalszego słupka, zrywając pajęczynę z okienka bramki oraz dając wyrównanie.



W 65. minucie dośrodkowanie na pole karne trafiło prosto na głowę Lyndona Dykes'a, ale świetnie w bramce wyciągnął się Skorupski i obronił strzał napastnika końcówkami palców. Po tej sytuacji tempo gry nieco opadło. Szkoci praktycznie całkowicie opadli z sił, nie potrafili wykreować sobie żadnych dogodnych okazji, ale Polacy również nie umieli skleić swojej gry. Goście jednak dodatkowo zaostrzyli swoją grę i większość ataków Polaków przerywali groźnymi wślizgami. W 86. minucie jedno z dośrodkowań z lewej strony spadło na głowę Ryana Christie, ale czujnie w bramce zachował się Skorupski. Gdy wydawało się, że już nic nie może się zmienić i Polacy będą mieli szansę zapewnić sobie w barażach utrzymanie w elicie Ligi Narodów, Szkoci posłali głębokie dośrodkowanie z prawej strony na dalszy słupek, Robertson wygrał tam rywalizację o górną piłkę z Zalewskim i głową wpakował piłkę do siatki dając swojej reprezentacji zwycięstwo i pieczętując spadek Polaków do dywizji B.



LN: Polska 1-2 (0-1) Szkocja

0-1 3' John McGinn

1-1 59' Kamil Piątkowski

1-2 90+3' Andrew Robertson



Polska: 1. Łukasz Skorupski - 2. Kamil Piątkowski, 4. Sebastian Walukiewicz, 14. Jakub Kiwior - 13. Jakub Kamiński (63' 15. Tymoteusz Puchacz), 20. Sebastian Szymański, 8. Jakub Moder (46' 6. Bartosz Slisz), 10. Piotr Zieliński, 21. Nicola Zalewski - 16. Adam Buksa, 11. Karol Świderski (75' 7. Kacper Urbański)



Szkocja: 1. Craig Gordon - 2. Anthony Ralston (76' 22. Nicky Devlin), 6. John Souttar, 5. Grant Hanley, 3. Andrew Robertson - 18. Ben Doak (66' 11. Ryan Christie), 8. Billy Gilmour (87' 17. Stuart Armstrong), 23. Kenny McLean, 4. Scott McTominay (76' 20. Ryan Gauld), 7. John McGinn - 9. Lyndon Dykes (66' 10. Lawrence Shankland)



żółte kartki: Zieliński - McLean, Christie, McGinn





Tabela Ligi Narodów - Grupa A1 MECZE M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Portugalia 6 13 4 2 0 13-5 2. Chorwacja 6 8 2 2 2 8-8 3. Szkocja 6 7 2 1 3 7-8 4. Polska 6 4 1 1 4 9-16