Legia zainteresowana Mateuszem Żyrą?

Żyro jest wychowankiem Legii. W stołecznym klubie trenował od 2005 roku. W 2020 odszedł definitywnie do Stali Mielec, wcześniej wypożyczany był do Wigier Suwałki i Miedzi Legnica. Od sezonu 2022/23 występuje w Widzewie, a w niedzielnym spotkaniu był kapitanem łódzkiej drużyny. W pierwszej drużynie Legii wystąpił w 6 spotkaniach w 2017 i 2018 roku.

Komentarze (27)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ta, na pewno bedac pierwszolplanowa postacia w zespole wrocilby do Legii zeby byc glebokim zmiennikiem Juz leci. odpowiedz

Buahaha - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 🤣😂😂 odpowiedz

Zibi - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jedno drewno o nazwiskolu Żyro już było w Legii i wystarczy. odpowiedz

Domel - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wybrał Widzew.

Wystarczy odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Żyro nie bądź glupi i nie wracaj przyspawaja cie do ławki i tyle będzie twojego w Widzewie grasz i cie szanują a to jest najważniejsze.aaaa i masz normalnego trenera !!!! odpowiedz

eLpolo - 1 godzinę temu, *.25.14 @Dino: Co wy frustraci chcecie od tego trenera ? Jak na razie jest to najlepszy trener od kilku dobrych lat. odpowiedz

Srino - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Dino: no trudno zbey go nie przyspawali tu do ławki, skoro jest 2 razy slabszy od tych, ktorych mamy.



Hahaha, no, Feio mega nienormalny trener, dlatego kazdy jego byly podopieczny go chwali nawet po latach, a obecni idą za nim w ogien.



Po 3 naucz sie czytac. Masz tam nawet napisane, ze mialby przyjsc na ławke. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zielek już chyba kompletnie odleciał - to jest obrońca mem… odpowiedz

Roadrunner - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Żadna niespodzianka że Legia chce z powrotem wychowanka.

Trzyma dobry poziom i jest jeszcze młody jak na obrońcę najlepsze momenty jeszcze przed nim a że gra obecnie tam gdzie gra to żaden problem.

August też miał epizod z pejsami a u nas daje z siebie wszystko. odpowiedz

Lukasz - 2 godziny temu, *.chello.pl @Roadrunner : Jak masz pisać takiego głupoty to wogóle nie kometuj ... Młody wcale już nie jest . Augustyniak to ma jakieś umiejętności piłkarskie. Mateusz żyro nie ma żadnych. Co najwyżej może spowrotem grać W drugiej Legi .. albo niech do jakieś ząbkovia ząbki się zgłosi.. nam w Legi nie są potrzebni nie udacznicy .. wierzę w ten klub. I mamy swoje cele odpowiedz

morgi - 1 godzinę temu, *.3s.pl @Lukasz: ale nieudacznik to jest jeno słowo....nie udacznicy 🤣 co za idiota odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Roadrunner : to po prostu tania opcja na ławkę. Generalnie poziom taki sobie. odpowiedz

Łukasz - 2 godziny temu, *.chello.pl Przecież to nie udacznik. .. każdy z ulicy mógłby być wychodkiem Legi .. żyro 🤣🤣 jego umiejętności są na poziomie 4 ligi ... na farcie poleciał że ten Widzew takich pseudo piłkarzy kupuje bo nie mają hajsu na kogoś lepszego odpowiedz

Greg61 - 2 godziny temu, *.. @Łukasz : przypomnij mi jak mają na nazwisko goście którzy grając w stali ograli legię na łazienkowskiej😃. Czyzby to byli wychowankowie Legii. upss przecież to takie drewniaki z 4 ligi odpowiedz

Łukasz - 2 godziny temu, *.chello.pl @Greg61: Legia czesto przegrywala. Z h...owymi zespołami . Więc to o niczym nie światczy.. teraz ty mi powiedz co stal osiągnęła? odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Z drugiej strony na pewno nie jest gorszy od tych Barciów,i Burchów..Tylko po cholere wydali tyle grosza na nich? 1,5 mln Burch i Barcia ok 1 mln? Co teraz z nimi zrobić? Ładnie Zielek się bawi nie za swój chajs i ogólnie super fachowiec z niego.Zna się na rzeczy.Ma oko.. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl I takie właśnie pomysły transferowe ma Zielek.Bo chłopakowi kończy się kontrakt.W Widzewie największy farfoclarz(zamieszany w stracone gole).Ręce opadają po niżej kul.. odpowiedz

Fejowski - 3 godziny temu, *.10.228 Bardzo sensowny ruch. Legia potrzebuje wychowanków do gry w pucharach, lista A sama się nie wypełni. odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nieeeee!!!! odpowiedz

Ops2 - 3 godziny temu, *.centertel.pl To na poważnie 🧐? odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.orange.pl No cóż... Jędza młodszy już nie będzie więc pora szukać następców... odpowiedz

Nie dla Żyra - 3 godziny temu, *.216.190 Już jeden Żyro paralita w historii Legii wystarczy!!!👎👎👎 odpowiedz

Leon - 3 godziny temu, *.tpnet.pl 👍Dobry ruch transferowy.👏 odpowiedz

Icardi - 3 godziny temu, *.plus.pl Ja tam bardziej byłbym zainteresowany jego dziewczyną odpowiedz

Jacu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Bez przesady, prima aprilis mamy 1 kwietnia 🥳 odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.chello.pl Kiepski żart ... odpowiedz

wisla - 3 godziny temu, *.vectranet.pl mateusz zyro jest slaby odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.