Cracovia przyjedzie do Warszawy specjalem

Ostatnia wizyta Cracovii na naszym stadionie, w grudniu 2023 roku, to zaledwie 110 osób w sektorze gości z dwiema flagami. Niewiele więcej było "Pasów" w lutym tego samego roku - ok. 150 osób. Z kolei w sezonie 2021/22 fani z Krakowa przy Łazienkowskiej nie mogli się pojawić z powodu zakazu wyjazdowego. Wydaje się jednak, że w listopadzie możemy spodziewać się bardzo licznej grupy przyjezdnych. Cracovia ostatnio zdecydowanie bardziej mobilizuje się na wyjazdy, czego efektem 1700 sprzedanych biletów na wyjazd do Gdańska.

Kibice Cracovii organizują pociąg specjalny do Warszawy, na spotkanie z Legią, które rozegrane zostanie w sobotę, 23 listopada. Za przejazd w obie strony "specjalem", wraz z biletem na mecz, zapłacą 170 złotych. Osoby, które zamiast stacjonarnych zapisów wybiorą opcję on-line, zapłacą o 20 złotych więcej.

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W obecnych czasach wyjazd wiąże się głównie z poświęceniem czasu własnej drużynie bo adrenaliny czy niebezpieczeństwa nie ma już prawie w ogóle czego najlepszym dowodem jest branie udziału w nich samych piłkarzy.



Ps. Cracovia, ŁKS, Lechia czy Arka i kilka innych klubów nigdy nie miała niewiadomo jakiej ekipy wyjazdowej co wcale nie znaczy że są tam przypadkowe osoby, bo ilość to nie zawsze znaczy jakość dlatego tak bardzo bym się tymi pełnymi sektorami gości nie podniecal. odpowiedz

Neutralny - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pojechali w 980 osób reszta zgody, ogólnie ostatnio prezentują się bardzo dobrze. U siebie nabity młyn co mecz wyjazdy coraz lepsze, jeżdżą na zakazach w dobrej liczbie. Z tego co wyczytałem zapisało się juz 1000 osób do nas. Także bardzo dobrze, że ruszyli bo, widać mega progres i z bardzo przeciętnej ekipy u siebie i na wyjazdach zaczynają mocno pokazywać swój uśpiony potencjał. odpowiedz

Obiektywny124 - 3 godziny temu, *.chello.pl 1700 to nawet zębów łącznie tyle nie mają. W gdańsku to połowa tego to była arka pachnąca owocami morza odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Obiektywny124: a Ty czym pachniesz? Podrabianym Armanim z Allegro? odpowiedz

