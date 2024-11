Z obozu rywala

Dinamo Mińsk - białoruski mistrz bez sukcesów w Europie

Środa, 6 listopada 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zmierzy się na własnym stadionie z Dinamem Mińsk. Białoruska drużyna powróciła niedawno na szczyt w swoim kraju, gdzie teraz jest potentatem, jednak nie potrafi przełożyć swoich umiejętności na skuteczną grę także w rozgrywkach europejskich. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala "Wojskowych".