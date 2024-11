Lech przed meczem z Legią. Nie taki straszny, jak go malują

Sobota, 9 listopada 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa pojedzie do Poznania, by zagrać bardzo ważny mecz ligowy z Lechem i spróbować jeszcze bardziej zbliżyć się do czołówki. Legionistów czeka nie lada wyzwanie, poznańska drużyna jest bowiem liderem Ekstraklasy, choć udowodniła już w tym sezonie, że nadal potrafi negatywnie zaskoczyć swoich kibiców. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala "Wojskowych".