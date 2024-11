Reprezentacja Polski do lat 16 zremisowała 0-0 z Arabią Saudyjską w trzecim meczu turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Hiszpanii. W spotkani wystąpiło czterech legionistów. Bartosz Korżyński rozegrał pełne spotkanie. Oskar Krakowiak i Szymon Piasta wyszli w podstawowym składzie przebywając na boisku przez całą pierwszą połowę. Natomiast Aleksander Wyganowski wszedł na murawę po przerwie. U-16: Polska 0-0 Arabia Saudyjska Polska: 12. Wiktor Żołneczko - 15. Adrian Lis-Zieliński, 5. Bartosz Korżyński, 23. Franciszek Gadomski (61' 21. zawodnik nieznany), 3. Oskar Krakowiak (41' 4. Kacper Cecuła) - 20. Kacper Berkowski (54' 7. Kajetan Feliks), 16. Hubert Janyszka, 8. Hubert Smyrak (41' 6. Aleksander Wyganowski), 14. Szymon Piasta (41' 17. Adam Hańćko), 10. Zachary Zalewski - 19. Igor Nolewajka (41' 9. Maciej Kucharski). Grano 2x40 minut.

