Analiza

Punkty po meczu z Widzewem Łódź

Poniedziałek, 4 listopada 2024 r. 19:16 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Odrobione straty; jak tak można Panowie?; autobus z Łodzi; gorsze kreowanie; zaczyna brakować paliwa - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa z Widzewem Łódź.