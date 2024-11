Oyedele przejdzie zabieg

- Maxi wrócił z kadry z dolegliwościami w okolicy stawu skokowego - mówił 20 października trener Legii, Goncalo Feio . Oyedele wystąpił w pierwszej połowie meczu w Gdańsku, zagrał także w drugiej części spotkania z Miedzią Legnica. W niedzielę nie znalazł się w kadrze meczowej na starcie z Widzewem Łódź. Po meczu szkoleniowiec stołecznej drużyny zasugerował, że ze zdrowiem zawodnika nie jest najlepiej i klub wyda komunikat. - To uraz, który nasz sztab medyczny bardziej chciał wyciszyć niż wyleczyć. Wydawało się, że to pójdzie w dobrym kierunku. Jednak po 45 minutach z Miedzią okazało się, że Maxi nie da rady tak rywalizować z taką intensywnością, jaka jest wymagana na jego pozycji - mówił Feio. Szacowana przerwa Oyedele w treningach potrwa kilka tygodni. Zawodnik w tym czasie będzie pracował nad powrotem na boisko pod opieką sztabu motoryczno-medycznego.

Egon - 39 minut temu, *.waw.pl Teraz wiadomo, dlaczego w ostatnim meczu Oyedele tak człapał.

Kontuzja.

Zdrowia ! odpowiedz

Biskup. Z - 1 godzinę temu, *.chello.pl Juz wiecie dlaczego nie gra w MU .....bo to szkoelko jest😡 odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.aster.pl "wyciszyć" Naprawdę?🤨

Ojej, jaka amatorszczyzna. Trener to obcokrajowiec i miał problemy by precyzyjnie się wyrazić.

Wiadomo, że chodziło mu o zaleczenie objawów. Widać, było na konferencji z jaką trudnością dobiera słowa w tym momencie, ale przekaz był jasny: Sztab medyczny do tej pory chciał zaleczyć objawy (czyli "wyciszyć") , a nie wyleczyć przyczynę.

"Nasz dział medyczny próbował wyciszyć zachowawczo" - tak powiedział dokładnie Trener.

Wiadomo, że takie wypowiedzi ustne nie cytuje się dosłownie, tylko odpowiednio redaguje tak by zachować sens wypowiedzi. Wy natomiast zmieniliście sens wypowiedzi. Sugerujecie, że sztab chciał zataić przed kibicami uraz zamiast go leczyć. pfff. odpowiedz

Tadek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 🤔 odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oby te "kilka tygodni" nie zmieniło się w "do końca rundy" lub " początek rundy wiosennej", jak to u nas często się zdarzało... odpowiedz

