Legioniści zagrają w reprezentacjach

Legioniści w reprezentacjach: Reprezentacja A, Liga Narodów powołani: Bartosz Kapustka 15.11. 20:45 Portugalia - Polska (Porto) (TVP 1) 18.11. 20:45 Polska - Szkocja (Warszawa) (TVP 1) U-20: Elite League powołani: Jordan Majchrzak, Jan Ziółkowski, Maciej Kikolski (Radomiak) 15.11. 16:00 Polska - Włochy (Białystok) (TVP Sport) 19.11. 16:00 Polska - Anglia (Puławy) (TVP Sport) U-19: turniej towarzyski powołani: Oliwier Olewiński 14.11. 11:00 Portugalia - Polska 16.11. 15:00 Polska - Czechy 19.11. 11:00 Polska - Rumunia U-18: mecze towarzyskie powołani: Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak, Jakub Zbróg 15.11. 11:00 Polska - Anglia 18.11. Polska - Belgia/Niemcy U-17: mecze towarzyskie powołani: Mateusz Lauryn, Ksawery Jeżewski 15.11. Polska - Albania 18.11. Polska - Albania U-16: turniej towarzyski powołani: Oskar Krakowiak, Bartosz Korżyński, Aleksander Wyganowski, Piotr Bartnicki, Szymon Piasta 13.11. 12:00 Polska - Korea Południowa 15.11. 16:00 Polska - Dania 18.11. 12:00 Polska - Maroko Powołania zagraniczne: Thanássis Christópoulos - Grecja U-17 el. ME Samuel Kovacik - Słowacja U-18 (mecze towarzyskie) Erik Mikanowicz - Białoruś U-19 el. ME Samuel Sarudi - Słowacja U-19 (zgrupowanie kontrolne) Mecze: 13.10. Grecja U-17 - Rumunia 16.10. Grecja U-17 - Azerbejdżan 19.10. Grecja U-17 - Węgry Mecze: 16.10. Słowacja U-18 - Rumunia 18.10. Słowacja U-18 - Rumunia Mecze: 13.10. Białoruś U-19 - Serbia 16.11. Białoruś U-19 - Chorwacja 19.11. Białoruś U-19 - Armenia

W listopadzie reprezentacja Polski rozegra dwa mecze w ramach Ligi Narodów - jeden w Portugalii, a drugi w Warszawie. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. Do pierwszej reprezentacji powołania otrzymał jeden piłkarz Legii Warszawa - Bartosz Kapustka. W spotkaniu U-21 z Islandią z powodu urazu nie będzie mógł wystąpić Kacper Tobiasz. W U-20 na towarzyskie mecze Elite League znaleźli się: Jordan Majchrzak, Jan Ziółkowski i wypożyczony do Radomiaka Radom Maciej Kikolski. Swoje mecze rozegrają także reprezentacje U-18, U-17 i U-16.

