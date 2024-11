Ursynów zwycięzcą ZP International Cup 2024

W ostatnią sobotę legijna grupa Zjednoczone Południe zorganizowała halowy turniej kibicowski - ZP International Cup 2024, w którym rywalizowało 8 drużyn. Rywalizacja na parkiecie toczona była początkowo w fazie grupowej, a następnie najlepsze drużyny awansowały do fazy pucharowej. W półfinale Zjednoczone Południe uległo legionistom z Ursynowa, którzy następnie pokonali w finale ekipę FC Den Haag. Trzecie miejsce zajęli nasi przyjaciele z Olimpii Elbląg. "Przez kilka godzin turnieju przez halę przewinęło się około 200 osób - zarówno grających, jak i wspierających swoim dopingiem walczących na parkiecie. Dla wszystkich przygotowaliśmy poczęstunek oraz napoje - nikt nie wyszedł z hali głodny, ani smutny. Dopełnieniem turnieju była wieczorna impreza, ale jej szczegóły niech już pozostaną w gronie uczestników. Dziękujemy za wsparcie SKLW. Pozdrowienia dla wszystkich obecnych!" - relacjonują legioniści ze Zjednoczonego Południa.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.