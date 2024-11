Pod lupą LL! - Bartosz Kapustka

Wtorek, 5 listopada 2024 r. 12:36 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Niekwestionowanym liderem w środku pola w tym sezonie jest Bartosz Kapustka, który pełni również rolę jednego z kapitanów zespołu. Postanowiliśmy przyjrzeć się jego występowi w meczu przeciwko Widzewowi Łódź.