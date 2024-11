13 listopada zapisy na czarter na Cypr

W środę, 13 listopada w godzinach 19:00-20:00 w Źródełku, będą miały miejsce zapisy na czarter na Cypr, na wyjazdowe spotkanie z Omonia Nikozja. Przewidywana cena przelotu w obie strony (wylot w dniu meczu, powrót następnego dnia ok. 6 rano) to ok. 2000 złotych. W tej cenie także transfer lotnisko - stadion - lotnisko oraz bilet na mecz.

Stary po.eb - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A co z biletami dla tych nie lecących czarterem? odpowiedz

Że co - 1 godzinę temu, *.103.94 2000 to chyba poza przelotem jeszcze tydzień wakacji w tej cenie odpowiedz

TomTom1916 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl ale w obie czy mam waletować na lotnisku i wracać przez bejrut? odpowiedz

Omonia - 1 godzinę temu, *.knc.pl Czy to sam lot, czy z biletem? Chcialbym kupic sam bilet na mecz. Ktos wie jak? odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.com.pl Loty tanimi liniami do Pafos potem transport do Nikozji, bilet na mecz i powrót z Nikozji do Pafos. Jakby ktoś nie korzystał z kibicowskiego czarteru odpowiedz

Jesteśmy zawsze tam! - 2 godziny temu, *.aster.pl Trochę drogo, ale co zrobić 😁 odpowiedz

ELOELO320 - 3 godziny temu, *.centertel.pl ❤️🤍💚 odpowiedz

