PamiętaMY

Legijna świąteczna paczka na Kresy 2024

Środa, 6 listopada 2024 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa po raz 15. rozpoczynają zbiórkę produktów spożywczych, które przed Świętami Bożego Narodzenia zostaną dostarczone do naszych rodaków zamieszkujących tereny Wileńszczyzny.









"Jesteśmy im to winni jako tym, którzy niezmiennie kultywują polskie tradycje, porozumiewają się w polskim języku i zachowują w pamięci swoją tożsamość, wpajając ją kolejnym pokoleniom. Nasza pomoc realizowana jest przy pomocy dwóch polskich szkół w miejscowościach Szumsk i Pakiena, które to szkoły typują bezpośrednich adresatów akcji, znając najlepiej lokalne realia i potrzeby poszczególnych rodzin" - informują organizatorzy akcji.



Wymienione poniżej produkty można przywozić do pubu Źródełko przy ul. Myśliwieckiej 9 w godzinach jego otwarcia przez cały tydzień. W razie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu mailowego: legiapamietamy11916@gmail.com lub na profilu FB - Legia PamiętaMY. Zbiórka zostanie zakończona 29 listopada.



Poniżej lista produktów, które chcemy zebrać:

- Czekolada - dowolna, standardowa tabliczka

- Delicje - ciastka

- Ptasie mleczko

- Kawa mielona - 250/500g

- Herbata - dowolne opakowanie

- Makaron - dowolne opakowanie

- Szynka w puszce Krakus

- Owoce w puszce

- Masa makowa - 800g

- Olej - 1 litr